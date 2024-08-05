В девятый медальный день на Олимпийских играх в Париже были разыгран 21 комплект наград в 12-ти видах спорта.

Нурбек Оралбай (до 80 кг) ведет бой за выход в финал с Кристианом Пиналесом (Доминикана) / Фото olympic.kz

Казахстанские спортсмены приняли участие в розыгрыше лишь одного из них - в стендовой стрельбе в дисциплине скит (круглый стенд) среди женщин. После первого дня квалификационного отбора один из лидеров команды Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай набрала 67 очков из 75 возможных и располагалась на промежуточном 23-м месте. Продолжив борьбу за выход в финал во второй квалификации в оставшихся двух сериях выстрелов, казахстанка набрала 116 очков и стала в итоге 18-й, не сумев пройти в финал.

Ключевым же событием в этот день стало выступление уже гарантировавшего себе медаль Олимпиады боксера Нурбека Оралбая, выступающего в весовой категории до 80 кг. В полуфинале он встречался с Кристианом Хавьером Пиналесом из Доминиканской Республики и одержал победу раздельным решением судей - 3:2. И автоматически гарантированная ему медаль теперь точно будет не бронзовой, а станет после финала или золотой, или серебряной. А соперником действующего чемпиона мира Нурбека Оралбая в финальном бою, который пройдет в ночь с 7-го на 8-е августа, станет серебряный призер Олимпиады-2020 украинец Александр Хижняк, который раздельным решением судей победил в полуфинале кубинца Арлена Лопеса.

В этот же день четверо казахстанских легкоатлетов приняли участие в беговой программе Олимпиады, поборовшись за выход в следующий раунд соревнований. Знаменосец олимпийской команды Казахстана Ольга Сафронова приняла участие в квалификации соревнований по бегу на 200 м, финишировав седьмой в своем забеге с результатом 23,58 сек. Не пройдя в полуфинал по занятому в забеге месту, она поборется за выход в него в утешительном раунде.

Также утешительный раунд ждет и Давида Ефремова, представляющего Казахстан в беге на 110 м с барьерами. Не отобравшись в полуфинал напрямую, он финишировав в своем забеге седьмым с результатом 13,88 сек.

Успешно преодолела стартовый раунд в стипльчезе - беге на 3000 м с препятствиями первая чемпионка мира по легкой атлетике в истории Казахстана - чемпионка мира 2022 года именно в этой дисциплине Нора Джеруто, показавшая в своем забеге пятый результат - 9 мин. 16,46 сек. Еще одна представительница Казахстана Дэйзи Джепкемей в другом забеге заняла десятое место и не прошла квалификацию, но еще выступит на Олимпиаде в беге на 10 000 м.

В квалификационных соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета (25 м) Никита Чирюкин набрал 583 очк, и, заняв 10-е место, не прошел в финал, куда выходили только шесть стрелков.

Казахстан после этого дня в медальном зачете опустился с завоеванными одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями на 29-е место. А возглавили его спортсмены США, которые завоевали 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых наград (71). На втором месте находится Китай, на счету которого также 19 золотых медалей, а еще 15 серебряных и 11 бронзовых (45). Замыкает тройку лучших в медальном зачете Франция, в активе которой 12 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей (43). В первую десятку медального зачета входят:

4. Австралия - 31 (12, 11, 8),

5. Великобритания - 37 (10, 12, 15),

6. Южная Корея - 24 (10, 7, 7),

7. Япония - 24 (9, 5, 10),

8. Италия - 22 (7, 10, 5),

9. Нидерланды - 15 (6, 5, 4),

10. Германия - 12 (5, 5, 2).