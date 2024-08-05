Комментировал наглядно - на месте ремонтных работ, куда Марат ЖУНДУБАЕВ пришел сегодня, 5 августа, вместе с чиновниками и журналистами. Сразу отметил: нарушений обнаружено не было, подрядчики успели в срок, проводился постоянный контроль и например корни деревьев не были повреждены. Всего на ремонт выделили 271 млн тенге.

Сделали систему полива, которую, как и провода для освещения, проложили под брусчаткой. Полив автоматический, как в парке Победы. Управляется с компьютера, форсунки можно настраивать, а вода подается в любое время.

Системой полива теперь можно управлять удаленно - с компьютера

- Также парк теперь полностью освещен. Это безопасность людей, они тут могут дольше гулять. Это и эстетика, - сказал Жундубаев. - Мы сделали парк современным и цивилизованным. Питание проводили под землей, зеленая комиссия наблюдала, я думаю, стопроцентная гарантия, что деревья не были повреждены. Теперь у нас есть возможность подключить сюда и видеонаблюдение.

Все электрические провода для освещения проложили под землей

Ремонта не было возле аттракционов и колеса обозрения, так как это частная территория. Но в следующем году акимат выкупит ее и проведет аналогичные работы.

- В парке уже появилась своя фишечка - здесь поют и танцуют, - сказал Марат Жундубаев. - Когда мы будем реконструировать ту сторону, где аттракционы, танцлощадку там оставим. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы человек, который взял эту землю в доверительное управление, вернул ее нам. У него была аренда без права выкупа.

Понравилась акиму и новая брусчатка. Подрядчик дает на нее 2 года гарантии.

Журналисты отметили, что в парке не хватает урн. Аким ответил, что предложение принимается и в ближайшее время их количество увеличится.

В планах акимата - обустроить сквер в районе сельскохозяйственного корпуса КРУ им. Байтурсынова (бывший СХИ) и аллею в 8 микрорайоне по ул. Арыстанбекова.

Фото Андрея СКИБЫ