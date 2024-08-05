Факты гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы зарегистрировали 26 июля в одном из ТОО села Приречное Денисовского района. При этом, как выяснили выехавшие на место руководитель управления ветеринарии и сотрудники областной территориальной инспекции, весь скот в этом хозяйстве был вакцинирован против сибирской язвы в апреле этого года.

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- Был отобран патологический материал и направлен в областную ветеринарную лабораторию для исследования на сибирскую язву. Согласно протоколу испытаний от 31 июля 2024 года, выдан акт экспертизы с положительным результатом патологического материала от КРС на сибирскую язву, - сообщили в пресс-службе акимата Костанайской области.

Со 2 августа решением акима Свердловского сельского округа на территории села Приречное был установлен карантин. Костанайский филиал республиканского противоэпизоотического отряда начал локализационные и ликвидационные мероприятия в очаге инфекции.

- Стоит отметить, что 27 апреля текущего года все виды животных в ТОО были вакцинированы против сибирской язвы. Было решено направить патологический материал от КРС для дифференциации диагноза сибирской язвы (полевой или вакцинированный) в Национальный референтный центр по ветеринарии г. Астана, - рассказали в облакимате. - По результатам исследований все необходимые меры будут дополнительно скорректированы.

За последние пять дней падеж среди КРС не зарегистрирован, общее состояние животных удовлетворительное, животных с клиническими признаками не наблюдается. В соответствии с Правилами борьбы с сибирской язвой карантин снимается по истечении 15 дней после последнего случая падежа животных, а также после проведения всех ветеринарных мероприятий в неблагополучном пункте.