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У кого не будет электроэнергии на этой неделе в Костанае

Ксения РЕБИК

5 августа 2024, 11:04 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 9 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе отключения из-за работ на подстанциях планируются в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планирует отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

5 августа с 10:00 до 18:00
ТП-119 — работы на ПС

  • кафе «Меруерт», 
  • ТОО «Казавтоматика», 
  • ТОО «Жол Алтын», 
  • ТОО «Дудар», 
  • ТОО «Коснар», 
  • ТОО «Ван», 
  • ТОО «Казак Ет», 
  • ТОО «Агро Статус», 
  • ТОО «Пласт-Окно», 
  • ТОО «Надежда», 
  • ИП Солопов, 
  • ИП Киселев, 
  • ИП Науменко, 
  • ИП Сакенова, 
  • СТО «АманЖол»,
  • гостиница «Мираж».

6 августа с 10:00 до 19:00
ТП-336 — работы на ПС

  • ГУВД, госпиталь по ул. Пушкина 35,
  • детский сад по ул. Пушкина 29/2, 
  • магазин «Виолетта», 
  • «Береке Банк» по пр. Абая 170.

Спальный сектор:

  • Пушкина 39.

9 августа с 10:00 до 19:00
ТП-419 — работы на ПС

  • Реабилитационный центр по ул. Гоголя 11, 
  • магазин «Добрый», 
  • «Евротех», 
  • ТОО «Артромед», 
  • ИП Пушкарев, 
  • сауна «Спайс», 
  • химчистка № 1, 
  • ГЭК -5.

Спальный сектор:

  • ул. Толстого 25, 27, 
  • пр. Аль-Фараби 5, 7.