У кого не будет электроэнергии на этой неделе в Костанае
Ксения РЕБИК
5 августа 2024, 11:04 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 9 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе отключения из-за работ на подстанциях планируются в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планирует отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
5 августа с 10:00 до 18:00
ТП-119 — работы на ПС
- кафе «Меруерт»,
- ТОО «Казавтоматика»,
- ТОО «Жол Алтын»,
- ТОО «Дудар»,
- ТОО «Коснар»,
- ТОО «Ван»,
- ТОО «Казак Ет»,
- ТОО «Агро Статус»,
- ТОО «Пласт-Окно»,
- ТОО «Надежда»,
- ИП Солопов,
- ИП Киселев,
- ИП Науменко,
- ИП Сакенова,
- СТО «АманЖол»,
- гостиница «Мираж».
6 августа с 10:00 до 19:00
ТП-336 — работы на ПС
- ГУВД, госпиталь по ул. Пушкина 35,
- детский сад по ул. Пушкина 29/2,
- магазин «Виолетта»,
- «Береке Банк» по пр. Абая 170.
Спальный сектор:
- Пушкина 39.
9 августа с 10:00 до 19:00
ТП-419 — работы на ПС
- Реабилитационный центр по ул. Гоголя 11,
- магазин «Добрый»,
- «Евротех»,
- ТОО «Артромед»,
- ИП Пушкарев,
- сауна «Спайс»,
- химчистка № 1,
- ГЭК -5.
Спальный сектор:
- ул. Толстого 25, 27,
- пр. Аль-Фараби 5, 7.
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