План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 9 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе отключения из-за работ на подстанциях планируются в трех районах областного центра.

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В связи с работами планирует отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

5 августа с 10:00 до 18:00

ТП-119 — работы на ПС

кафе «Меруерт»,

ТОО «Казавтоматика»,

ТОО «Жол Алтын»,

ТОО «Дудар»,

ТОО «Коснар»,

ТОО «Ван»,

ТОО «Казак Ет»,

ТОО «Агро Статус»,

ТОО «Пласт-Окно»,

ТОО «Надежда»,

ИП Солопов,

ИП Киселев,

ИП Науменко,

ИП Сакенова,

СТО «АманЖол»,

гостиница «Мираж».

6 августа с 10:00 до 19:00

ТП-336 — работы на ПС

ГУВД, госпиталь по ул. Пушкина 35,

детский сад по ул. Пушкина 29/2,

магазин «Виолетта»,

«Береке Банк» по пр. Абая 170.

Спальный сектор:

Пушкина 39.

9 августа с 10:00 до 19:00

ТП-419 — работы на ПС

Реабилитационный центр по ул. Гоголя 11,

магазин «Добрый»,

«Евротех»,

ТОО «Артромед»,

ИП Пушкарев,

сауна «Спайс»,

химчистка № 1,

ГЭК -5.

Спальный сектор: