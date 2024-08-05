В стране живут почти семь миллионов несовершеннолетних. В феврале на специальные счета несовершеннолетних жителей Казахстана переведут средства по проекту "Национальный фонд – детям", напомнили в правительстве, сообщает Informburo.kz.

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Проект предусматривает распределение между гражданами в возрасте до 18 лет половины ежегодного инвестиционного дохода фонда. Средства начисляют на накопительные счета детей.

Деньги предназначены на улучшение жилищных условий и оплату образования. Оператором проекта выступает Единый накопительный пенсионный фонд. Начисления можно проверить на его сайте, а также через портал "электронного правительства".

В этом году гражданам, которым исполнилось 18 лет, начислили по 100,05 доллара. На начало года несовершеннолетних в стране насчитывалось 6,9 млн человек.

К началу второго полугодия на выплаты для улучшения жилищных условий и оплаты образования подали 16,6 тысячи заявок. По 13 тысячам из них выплатили 1,3 млн долларов.