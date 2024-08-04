Этой ночью, с 3 на 4 августа, спасатели Костанайского района эвакуировали 19 человек, в том числе 3 детей, из застрявших в грязи автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области в своем Telegram-канале, люди отдыхали близ озера Новозаливное, в 8 км от с. Шеминовское. Но из-за дождя размыло грунт и они не смогли самостоятельно добраться до дома на своих авто.

В итоге силами спасателей 7 легковых автомобилей отбуксированы на очищенный участок дороги. Спасенные продолжили свой путь в Костанай, в медицинской помощи не нуждались.

А в Житикаре спасатели пришли на помощь застрявшему в бетонном заборе щенку. Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области,используя средства малой механизации, они откололи часть бетона, аккуратно освободив «пленника».

Животное в итоге не пострадало.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области