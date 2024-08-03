После первых двух дней розыгрышей наград на Олимпиаде в Париже в копилке Казахстана было три медали. Следующую медаль пришлось ждать пять дней.

Как минимум бронзовую медаль обеспечил себе выступающий в весовой категории до 80 кг Нурбек Оралбай / Фото olympic.kz

Правда, пока неизвестна, какого она будет достоинства. В седьмой медальный день гарантировал себе как минимум бронзовую медаль защищающий честь Казахстана в боксе в весовой категории до 80 кг Нурбек Оралбай. После трудной победы в 1/8 финала в бою с австралийцем Каллумом Питерсом (3:2), в котором казахстанец побывал в нокдауне, он единогласным решением судей одержал победу в четвертьфинале над Мурадом Аллахвердиевым из Азербайджана. При этом Нурбек Оралбай стал единственным из мужской команды Казахстана по боксу, вышедшим в полуфинал.

Из борьбы за медали, как и капитан сборной по боксу Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), после первых боев выбыли Махмуд Сабырхан (до 57 кг), потерпевший поражение от Хосе Кильеса из Испании - 1:4 и бронзовый призер Олимпиады-2020, двукратный серебряный призер чемпионатов мира и четырехкратный серебряный призер чемпионатов Азии Камшыбек Кункабаев, выступавший в категории свыше 92 кг и уступивший бронзовому призеру чемпионата мира 2023 года и чемпиону Европы 2024 года Айюбу Гадфе Дрисси из Испании - 2:3.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио (Япония) Сакен Бибосынов (до 51 кг), выиграв единогласным решением судей в 1/8 финала у чемпиона Европы 2024 года Самета Гюмюша из Турции, в 1/4 финала проиграл раздельным решением судей олимпийскому чемпиону 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Хасанбою Дусматову из Узбекистана.

Начавший с победы в 1/16 финала над Ойером Ибаррече Конде из Испании чемпион Азии среди молодежи Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг) выиграл в 1/8 финала со счетом 3:2 у серебряного призера Азиатских игр-2022 Лай Чжуэна из Тайваня, а в четвертьфинале проиграл двукратному бронзовому призеру чемпионатов мира и двукратному серебряному призеру чемпионатов Европы Лаше Гурули из Грузии - 2:3.

Чемпион Азии 2022 года Айбек Оралбай (до 92 кг) в 1/8 финала одержал уверенную победу единогласным решением судей над Олетеном Олаоре из Нигерии, в первом раунде отправив соперника в нокдаун, а в 1/4 финала уступил чемпиону мира 2021 года и бронзовому призеру Олимпиады-2020 Лорену Альфонсо Домингесу из Азербайджана - 2:3.

В женском боксе продолжает борьбу за медаль Назым Кызайбай (до 50 кг), одержавшая победы в 1/16 финала над Джиордану Соррентино из Италии, а в 1/8 финала - над Каролин де Алмейдой из Бразилии.

Еще две казахстанки, проводившие свои стартовые бои в 1/8 финала, не смогли пробиться в четвертьфинал. Карина Ибрагимова (до 57 кг), побывав в первом раунде в нокдауне, уступила Эшлиянн Лосаде Мотте из Пуэрто-Рико - 0:5, чья победа стала первой для Пуэрто-Рико в женском боксе в истории выступления на Олимпийских играх, а Валентина Хальзова (до 75 кг) проиграла Атейне Байлон из Панамы - 1:4.

В активе спортсменов Казахстана за эти пять дней два шестых места. Шестой результат в финале соревнований в стрельбе из пневматической винтовки (10 м) среди женщин показала бронзовый призер Олимпиады-2024 в соревнованиях среди смешанных команд Александра Ле. В командных соревнованиях по фехтованию на шпагах мужская сборная Казахстана (Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай) в матче 1/4 финала уступила сборной Венгрии - 30:45. А в поединках за места с пятого по восьмое казахстанские фехтовальщики, выиграв у команды Египта (36:21) и уступив команде Италии (36:45), стали шестыми.

Сборная Казахстана по фехтованию на шпагах стала шестой в командных соревнованиях / Фото olympic.kz

Также в эти пять дней казахстанские олимпийцы выступили еще в 15 видах спорта. В шаге от финала в соревнованиях по батутной гимнастике остановился Данил Мусабаев, занявший в квалификации девятое место.

В стрельбе из пневматического пистолета (10 м) в смешанных командных соревнованиях Никита Чирюкин и Ирина Юнусметова набрали 575 очков и не прошли в финал, заняв в квалификации 11-е место.

В дебютном для Казахстана виде - бадминтоне уроженец Костаная Дмитрий Панарин уступил и во втором матче группового раунда Брайану Янгу из Канады - 18:21 и 10:21.

А в настольном теннисе Кирилл Герасименко после уверенной победы в 1/32 финала над Николасом Бургосом из Чили (4:0), в 1/16 финала встретился с призером чемпионата мира Даном Цю из Германии и, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:3, одержал победу - 4:3. В 1/8 финала он играл с чемпионом Африки опытным Омаром Ассарой из Египта, для которого Игры в Париже стали четвертыми в карьере, и уверенно повел по партиям - 2:0, однако в итоге потерпел поражение со счетом 2:4. Для Герасименко это была третья Олимпиада, однако в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Токио (Япония) ему не удавалось пройти дальше 1/16 финала.

В стрельбе из лука в напряженном матче 1/8 финала мужская сборная Казахстана всего одно очко уступила олимпийским чемпионам сборной Италии - 4:5. В индивидуальных соревнованиях в 1/32 финала Ильфат Абдуллин уступил призеру чемпионата мира Эрика Питерса из Канады (4:6), Даулеткельды Жанбырбай - Хорхе Энрикесу из Колумбии (3:7), а Александр Еременко - серебряному призеру в командных соревнованиях на этой Олимпиаде Баптисту Аддису из Франции (2:6).

В академической гребле Владислав Яковлев дошел до финала Е, где соревновались те, кто не прошли в 1/4, 1/2 и финалы, финишировав первым в своем заезде и в итоге занял 25-е место. В соревнованиях по фехтованию на сабле среди женщин Айгерим Сарыбай в 1/32 финала одержала победу над Чаймой Бенадоудой из Алжира (15:9), а в 1/16 финала уступила обладательнице двух медалей Олимпийских игр, чемпионке мира и Европы Манон Брюне из Франции (12:15), ставшей в итоге чемпионкой Олимпиады в Париже.

В дзюдо у мужчин Данияр Шамшаев (до 73 кг) уступил в первом раунде Муроджону Юлдошеву из Узбекистана, заработав три предупреждения. Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) стартовал на Олимпиаде со второго раунда и потерпел поражение в 1/8 финала от Аттилы Унгвари из Венгрии. Нурлыхан Шархан выиграл первую схватку у Томы Никифорова из Бельгии, а в 1/8 финала проиграл чемпиону мира 2021 года Музаффарбеку Туробоеву из Узбекистана.

А среди женщин Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) не смогла выйти во второй раунд Олимпиады, проиграв на старте Лубьяне Пиовесане из Австрии. И в категории свыше 78 кг двукратная чемпионка Азии Камила Берликаш потерпела поражение в стартовом раунде от Адиясурен Амарсайхан из Монголии.

В соревнованиях по плаванию Ксения Игнатова, финишировав второй в своем квалификационном заплыве на 100 м на спине не смогла пройти в полуфинал, став 26-й. А Адильбек Мусин финишировал восьмым в своем квалификационном заплыве на 100 м вольным стилем и не прошел в полуфинал, заняв 41-е место. В плавании на 100 м баттерфляем Мусин финишировал в квалификации пятым в своем заплыве и занял 29-е место.

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Недовесов в первом раунде парного разряда проиграли дуэту из Бразилии Тьяго Монтейро и Тьяго Сейбот Уайлд - 4:6, 4:6.

В стендовой стрельбе (трап) среди женщин в первый день квалификации Мария Дмитриенко набрала 73 очка и расположилась на промежуточном четвертом месте. А во второй день она не смогла удержать позицию и завершила отборочный раунд на десятом месте со 120 очками, отстав от первого места всего на три очка и не попав в финальную шестерку спортсменок.

В стендовой стрельбе среди мужчин (скит) Эдуард Ещенко в первый день квалификации занял 27-е место, набрав 66 очков, и продолжит борьбу за выход в финал.

В женском триатлоне Екатерина Шабалина не смогла завершить дистанцию. На плавательном этапе, проходившем на Сенне, она стала 55-й, нахлебавшись во время борьбы с соперницами воды, после чего на велоэтапе ей стало плохо и она обратилась за помощью к медикам.

Не смогли пробиться в финал соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 м Ислам Сатпаев и Константин Малиновский, показавшие в квалификации среди мужчин 18-й (588 очков) и 25-й (586 очков) результаты соответственно. Также не прошли в финал таких же соревнований среди женщин Александра Ле, показавшая 10-й результат (587 очков), и Арина Алтухова - 13-й (586 очков).

В спортивной гимнастике Милад Карими набрал в индивидуальном многоборье 76,065 балла и занял 24 место. В стартовавших вчера соревнованиях по легкой атлетике не смогли войти в число 12-ти финалисток в прыжках в высоту Надежда Дубовицкая, завершившая выступление 28-й с результатом 1 м 83 см, и Елизавета Матвеева, ставшая 19-й, преодолев высоту 1 м 88 см.