Так на отключение электричества жалуются жители дома №79 по ул. Садовая. Они сообщают, что его нет уже второй день. В службе iKomek журналистам сообщили, что в КЖБИ, "Военном городке" и в микрорайонах произошла авария. Подключение будет по ее устранению.





Как пояснили в пресс-службе акимата Костаная, авария произошла на сетях ТОО "МРЭТ". Сегодня в 19:25 аварийно отключилась питающая линия Центральная-южная-1 (110 кВ ) от токовой защиты. Причина - повреждение втычных контактов из-за износа от длительной эксплуатации.

- Ограничение потребителей от пс «Юго-Западная», включая горводоканал. Принимаются меры по перезапитке потребителей и отсоединению поврежденного участка, - сообщили в ведомстве.



Также отметили, что в 20:25 - напряжение потребителям было подано, включая водоканал.



Сейчас ведутся ремонтные работы на поврежденном вводе 10 кВ. Более подробную информацию обещают предоставить в ближайшее время.

Фото из архива "НГ"