Свет и холодную воду отключили из-за аварии в Костанае. В чем причина?
Андрей СКИБА
2 августа 2024, 21:25 | ЖКХ
Так на отключение электричества жалуются жители дома №79 по ул. Садовая. Они сообщают, что его нет уже второй день. В службе iKomek журналистам сообщили, что в КЖБИ, "Военном городке" и в микрорайонах произошла авария. Подключение будет по ее устранению.
Как пояснили в пресс-службе акимата Костаная, авария произошла на сетях ТОО "МРЭТ". Сегодня в 19:25 аварийно отключилась питающая линия Центральная-южная-1 (110 кВ ) от токовой защиты. Причина - повреждение втычных контактов из-за износа от длительной эксплуатации.
- Ограничение потребителей от пс «Юго-Западная», включая горводоканал. Принимаются меры по перезапитке потребителей и отсоединению поврежденного участка, - сообщили в ведомстве.
Также отметили, что в 20:25 - напряжение потребителям было подано, включая водоканал.
Сейчас ведутся ремонтные работы на поврежденном вводе 10 кВ. Более подробную информацию обещают предоставить в ближайшее время.
Также отметили, что в 20:25 - напряжение потребителям было подано, включая водоканал.
Сейчас ведутся ремонтные работы на поврежденном вводе 10 кВ. Более подробную информацию обещают предоставить в ближайшее время.
Фото из архива "НГ"
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