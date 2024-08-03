С самого начала августа по ночам возле фонарей можно наблюдать феерическое мельтешение насекомых, а по утрам асфальт усеян тёмными полуторасантиметровыми жуками. Естественно, у горожан возник вопрос, а кто это такие?





Этим летом мы имеем дело с хлебной жужелицей. Лет 10-12 тому назад подобный массовый лёт этого вида жесткокрылых уже был. Тогда их было так много, что даже дачники, заночевавшие на своих фазендах, срочно эвакуировались в город, чтобы выспаться спокойно. И вот очередная волна численности.

Агрономы называют хлебную жужелицу главным врагом озимой пшеницы. Причём вредят зерновым как личинки, так и взрослые жуки. Только успеют озимые посевы войти в стадию кущения, как личинки жужелиц нападают на эту вкуснятину, съедая все нежные зелёные части растений и оставляя лишь жалкие жилки. Разумеется, всходам трудно выжить после таких травм. Поле становится похожим на голову больного алопецией. Стадия кущения озимых как раз совпадает с выходом личинок из почвы. И, кстати, если перед этим шли дожди, личинки будут развиваться интенсивнее. Как раз такая нынче синоптическая ситуация.

Взрослые жуки тоже рассмаривают поле как бесплатную столовую. Очень они любят зерно в стадии молочной спелости или чуть более твёрдое, но вызреть ему не дают однозначно. А если их здоровый голод не удаётся утолить зерном, приступают к поеданию менее аппетитных частей колоса, измочаливая его окончательно. Грызть относительно плотные части растений им позволяют вполне приличные жвалы, которые легко различить, рассматривая голову.

Но бояться укусов не стоит, люди не являются пищевым объектом хлебной жужелицы, поэтому все панические настроения, вызванные массовым лётом жуков, не имеют никаких оснований.

Хлебные жужелицы в августе начинают откладывать яйца, из которых ещё должны вылупиться личинки и отъесться до такой упитанности, чтобы хорошо перезимовать в почве. Чем упитаннее личинка, тем больше шансов на выживание. Именно с размножением связан их массовый лёт, который мы и наблюдаем сейчас.

Кстати, синоптики обещали большую жару, а хлебные жужелицы её не выносят и погибают, как только столбики термометров поднимаются до отметки 36ºС. Да и лёт её - событие короткое, скоро нашествие закончится.

Впрочем, напрягаться в связи с массовым размножением хлебной жужелицы стоит лишь земледельцам. Но они уже давно знают, как с ней бороться, в том числе агротехническими методами, не обязательно заливая поля химикатами.

А тем, кто не переносит настырных жуков, лезущих в жилища и боится спать в связи с этим, можно только посоветовать снизить их численность в доме.

Для этого можно соорудить нехитрую ловушку и перед сном заманивать туда жужелиц, а потом избавляться от них.

Жужелицы - жуки сумеречные, днём не летают, активничать начинают вечером и летят на свет. Дом не герметичный, они пролезают в щели, вы никак все щёлочки не заделаете, это невозможно физически.

Итак, как отловить жужелиц, пробравшихся в жилище?

Надо во всей квартире выключить свет, когда уже темно, и включить какой-нибудь фонарик (сейчас светодиодные как раз хорошо этой цели служат). Фонарик установить так, чтобы он располагался над большим тазиком с водой.

Они со всей квартиры будут лететь на этот свет и падать в воду. В идеале к стенке тазика хорошо бы прикрепить белый лист бумаги - так, чтобы получилась как бы стена и светить фонариком на эту стенку, чтоб они об неё ударялись и скатывались в тазик, как по утёсу. Так энтомологи ловят насекомых по ночам, только вместо тазика с водой у них ямка в земле.

Заодно в вашу импровизированную ловушку слетятся все мухи и вообще все, находящиеся в квартире насекомые с положительным фототаксисом (те, которые летят на свет). Возможно, вы поразитесь, сколько их у вас там сидело. А вот у тараканов отрицательный фототаксис - они избегают света, поэтому к ловушке не прибегут, можете не опасаться. Разумеется, на время ловли все окна должны быть закрыты, иначе к вам вся улица слетится. Причем сетки - не самая надёжная защита, как показывает практика.

Место установки ловушки зависит от планировки жилища. Если есть такое помещение, свет из которого жуки увидят в любой комнате, хорошо. Во многих типовых квартирах таким местом является прихожая. Если же много изолированных комнат, да ещё по коридорчикам и прочим архитектурным изгибам, тогда придётся перемещаться с ловушкой по квартире, пока жуки со всех отсеков не слетятся на свет вашего фонарика.

То есть, вы должны понимать, что во всей квартире свет выключается, работает только освещение ловушки! И после этого свет при открытых окнах не включать! Иначе снова налетят. Окна открывайте только после того, как все домашние улягутся спать.

Ну, те, кто хочет травиться дихлофосом, могут травить себя и своих детей дихлофосом. Только вреда от дихлофоса куда больше, чем от безобидных жужелиц. Они причиняют только беспокойство, но не вред. Не кусаются, ваших продуктов не едят, даже нагадить толком не успеют.

Скоро это всё закончится, а через 10 лет во время очередного массового лёта жужелиц, костанайцы не вспомнят, что это уже было, как и происходит сейчас.

Фото и рисунок Елены ПИКЕЛЬНОЙ