Долгожданный отпуск в конце июня - начале июля я провел на пляже Египта. Впервые выбрался вместе с семьей на отдых за пределы СНГ. И впервые путешествовал, не купив билеты на самолет и забронировав жилье, а как большинство туристов - с помощью туроператора. Египет привлекал нас безвизом, морем и отличным от нас колоритом. И он не подвел, оставив самые противоречивые впечатления - бедной, но очень красивой африканской страны.

Смотреть на пирамиды пришлось на сильной жаре, спасала арафатка





Цена вопроса

Путевка на троих обошлась нам в 1 315 000 тенге. Мы очень любим личное пространство, поэтому у каждого был свой номер. Если бы взяли один номер на всех, могли бы сэкономить 150-200 тысяч в зависимости от курса доллара. Вылетали из Астаны, 5 часов в небе и мягкая посадка в аэропорту Шарм-аль-Шейха.

В Египте русскоязычным туристам вполне комфортно. В аэропорту вас встретят надписи на русском «Добро пожаловать!». Здесь же русскоговорящие гиды, готовые за $5помочь с заполнением миграционной карты и покупкой визы. Мы люди небогатые, поэтому все покупали и заполняли сами. Немного понервничали, но справились с первого раза.

Если вы летите в Шарм-аль-Шейх, то вам не нужна виза. Это особая туристическая зона. Но если вы захотите выехать на экскурсию в Каир или Луксор, то дополнительный штампик в паспорте обязателен. Стоит он $20.

Экскурсия по Национальному египетскому музею входит в стоимость тура в Каир. Там есть что посмотреть, но мало времени

Курортный город напоминает Астану - в том плане, что это новодел, который часто строится для красоты, а не для удобства местных жителей. Огромные пустые пространства, за которыми, конечно, ухаживают, но едва ли вы захотите здесь прогуляться. В большинстве своем туристы почти не покидают свои гостиницы.

Мы поехали на бесплатную экскурсию по Шарм-аль-Шейху, которую предоставлял наш туроператор. В какой-то момент нам с братом стало скучно, и мы, оставив родителей с экскурсоводом, решили прогуляться до отеля пешком. Тени на широких улицах немного, поэтому под палящим солнцем, несмотря на запас воды, нас хватило примерно на 40 минут. Причем местные водители такси, понимая это, то и дело останавливались, предлагая свои услуги. Пятому водителю повезло, и за $5мы вновь любовались улицами из салона и с кондиционером.

Из экскурсии по городу стоит выделить коптскую церковь. Копты - потомки египтян, которые стали меньшинством по сравнению с арабским населением страны.

- Стоит посетить, даже если ты скептично настроен к религии, потому что коптская церковь - настоящее произведение искусства, - сказала мне мама после экскурсии. - Все стены, окна и потолок расписаны картинами, на стеклах тоже витражи. Краски очень яркие, насыщенные, все это завораживает, смотришь и насмотреться не можешь.

На сафари туристы катались на багги и квадроциклах

Экскурсии мы в основном брали у гида от нашего туроператора. Успели съездить на сафари. Катались по пустыне на багги и квадроциклах. Египтяне неосмотрительно, на мой взгляд, доверили мне сесть за руль. В деревне бедуинов атмосферно, но плохо пахнет. И опять же, навязчивая реклама чая с мармарией. Попробовали прокатиться на банане, как оказалось, это развлечение мало чем отличается от обычной прогулки на лодке. А вот полет на парашюте, привязанном к катеру, был впечатляющим, хоть и непродолжительным.

Как в сказке про Аладдина

Самым дорогим оказался тур в египетскую столицу - $90с человека. В стоимость входят автобус туда и обратно, питание и билеты в национальный музей Каира.

Выезд из отеля был назначен на час ночи. Туристов собирали со всех отелей и везли на парковку автозаправочной станции. Такие экскурсии туристические операторы согласовывают с властями, которые не только выстраивают маршрут, но и прикрепляют к каждому автобусу вооруженную охрану. До города мы добираемся одним караваном из 6-7 автобусов, после чего разъезжаемся каждый по своим остановкам. Но вечером вновь должны собраться в одном месте, чтобы таким же караваном выехать обратно.

Каир - один из крупнейших и богатейших городов Африки. В столице проживает больше 25 млн человек. Больше, чем все население Казахстана. При этом местные жители очень бедны. В столице часто соседствует крупный отель и палатки бедняков у берега Нила. Просто по городу ты не походишь.

Дети в Египте работают с малых лет, в основном торгуют

Дома в Каире напоминают жилище Аладдина из мультфильма. Поначалу я подумал, что некоторые дома не достроены или, наоборот, заброшены. Арматура торчала с каждой второй крыши небольших домов. Но антенны телевизоров и белье на веревках свидетельствовали - здесь живут люди. Да и местные власти не очень заботятся о едином архитектурном стиле, поэтому вы с легкостью найдете дома, часть которых разобрали для строительства дороги, а штукатурить оставшиеся кирпичи не стали. В Каире, кстати, совсем немного высотных зданий. Как нам объяснили, это связано с конфликтом с Израилем. После октябрьских событий прошлого года здесь ужесточили правила для туристов. Нас отдельно предупредили, что местные могут быть агрессивны к лицам европейской внешности. Но нам, к счастью, удалось обойтись без конфликтов.

Поехали в Каир

Но вернемся к экскурсии. Во-первых, отмечу, что не стоит слепо доверять гидам. К примеру, наш экскурсовод рассказывал о пирамидионе (камне с верхушки пирамиды) в Египетском национальном музее. Уверял, что сделан он из метеорита. Мол, ученые до сих пор бьются над загадкой, как древние египтяне высекли столь ровную пирамиду. Простой поиск в Интернете подсказывает, что сделан он из полированного гранита. Мы бы с удовольствием походили по музею сами, там много на что можно посмотреть, но, к сожалению, далеко от гида отходить нельзя. Тем не менее успели посмотреть и на статуи фараонов, и на бальзамированные мумии не только людей, но и животных, и на знаменитую золотую маску Тутанхамона. Последняя расположена в отдельном зале - единственном месте музея, где строго запрещены фото- и видеосъемка. Музей, кстати, сам по себе - памятник архитектуры, из-за чего внутри довольно душно. Его построили в 1858 году французы. Это первый увиденный мной музей, в котором свободно летали голуби.

Пирамидион можно не только обозревать, но и потрогать руками

Во-вторых, в наших турах дешевизна напрочь перебивалась обилием навязчивой рекламы. В какой-то момент мы очень устали от бесконечных предложений чая с мармарией и масла черного тмина. У нашего оператора явно есть договоренность с определенными магазинами, которые значатся отдельными обязательными остановками в нашей программе.

В-третьих, впечатления от пирамид и сфинкса были смазаны особенностями местной жизни. До пирамид мы добрались на автобусах, но на смотровую площадку предлагается либо идти пешком, либо воспользоваться услугами местных «развлечений». На выбор можно доехать на верблюде либо в карете с лошадьми. Нам жалко было животных, которые явно не в восторге от туристов в 40-градусную жару. Погонщик то и дело подгонял останавливающуюся лошадку хлыстом. Управляли животными зачастую подростки или совсем маленькие, на вид 5-летние дети. Мой родственник попытался дать одному из них чаевые, которые немедленно были отобраны старшими товарищами. После этого всякое желание рассматривать пирамиды у нас пропало.

Добраться до пирамид можно на верблюде или в повозке с лошадьми

Весь вечер мы ехали обратно в Шарм-аль-Шейх. Поспать не удалось, зато из автобуса можно было разглядеть звездное небо. Звезды особенно хорошо видны за городом. Таких в нашем полушарии не увидишь. Мой родственник подсказал, что наблюдать за звездами можно с помощью приложения Stellarium Mobile. Оно анализировало небо и показывало созвездия.

Кораллы и рыбки

Ради чего же тогда приезжать в Египет? Наш ответ - ради моря. Здесь оно куда более соленое, чем, к примеру, в Батуми. Но самое главное - то, что под водой. Уже с пляжа можно разглядеть самых разных рыб. Они без опаски подплывают к самому берегу. Здесь не самые лучшие пляжи, изрезанные скалами и камнями. В нашем отеле был даже отдельный пирс, ведущий к месту для купания. Пляж работает с 8 утра до заката.

Самые красивые кораллы можно разглядеть только с аквалангом

В первый же день мы за $30решили погрузиться под воду. Вооружившись аквалангами и под присмотром инструктора проплыли под водой вдоль берега, усыпанного кораллами. Сложно передать всю красоту словами. На память остались фото и видео, которые обошлись каждому в дополнительные $10.

Нам, кстати, оказалось мало берега отеля. Поэтому в последний день отпуска взяли экскурсию на яхте. Погружаться с аквалангом за 24 часа до вылета нельзя, поэтому увлеклись снорклингом - плавали на поверхности воды с ластами, маской и дыхательной трубкой. Наш корабль доплыл до заповедника Рас-Мохаммед. Там тоже очень красиво, с корабля можно доплыть до песчаной косы с самым белым песком, что я когда-либо видел. Поваляться на пляже посреди моря, посмотреть на подводных обитателей.

С корабля туристы доплывают до песчаной косы в заповеднике Рас-Мохаммед

Мои родственники, в отличие от меня, страдающего от проблем с артериальным давлением, решили пойти дальше. Они не просто попробовали погрузиться с аквалангом, а купили трехдневные курсы. С человека такое обучение обошлось примерно в $200. По окончании выдают сертификат PADI, самой большой профессиональной ассоциации инструкторов по дайвингу.

- Занятия рассчитаны на три дня, - рассказала мне мама. - Мы заранее посмотрели фильм с теорией. Первый день - дополнительный инструктаж и обучение в бассейне, как правильно дышать, как снижать давление, как плавать и общаться с помощью знаков под водой. На второй день - занятия уже в море. С каждым туристом инструктор, который все время спрашивает, все ли в порядке. Инструктор хорошо говорит по-русски. Сначала мы погружались на 15 м, потом - на 18 м, то есть постепенно увеличивали глубину. Я на третий день умудрилась упасть на дно - просто плыла и в какой-то момент поняла, что инструктора рядом нет. А он был рядом, но чуть позади. Я начала вертеться и как-то неудачно повернулась, что упала на дно. Булькнула. Инструктор меня, как котенка, поднял вверх, пальцем погрозил, мол, нельзя так делать.

Как оказалось, для любителей дайвинга не обязательно уметь плавать на воде.

И про отель

Завершу рассказ парой слов об особенностях пребывания в египетской гостинице. Во-первых, вам нужно быть готовым, что ваш желудок не справится. Мы и наши знакомые из отеля провели несколько часов в обнимку с унитазом. Сказывается и местная вода, и, возможно, местная кухня. Хотя старались брать в основном знакомые нашему глазу блюда.

Кормили по расписанию, ели столько, сколько в нас влезало. Оно и понятно, шведский стол. Но, к примеру, если не успеешь на обед, то поесть за деньги в отеле почти невозможно. Есть бесплатные соки, платный алкоголь, а вот ресторанчиков или кафе на территории нет.

С собой в Египет в среднем можно брать $600на человека. Этого в целом достаточно на покупки экскурсий и сувениров. Покупка одежды обойдется вам в $30-50, банка колы в $1. Можно расплачиваться в египетских фунтах, но чаще всего ценники именно в долларах. В дьюти-фри аэропорта можно расплатиться только долларами и евро, а в соседнем кафе того же аэропорта спокойно принимают местные деньги.

Как я уже писал, Египет оставил у нас противоречивые впечатления. Но, как сказали мои родители, это был самый активный и увлекательный отдых

Фото из личного архива