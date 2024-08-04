Стоимость проекта - около 46 млрд тенге. Инициатор его - казахстанская компания «Union Holdings». По словам ее генерального директора Руслана КАКЕНОВА, к реализации будут привлечены канадские специалисты в области птицеводства.

Иллюстративное фото с сайта Zakon.kz

Презентуя проект на прошедшем в конце июля в Костанае инвестиционном форуме, Какенов говорил, что от компания Canagrotek ждут, в первую очередь, трансферта технологий, профессиональных знаний.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Они являются большими специалистами в отрасли птицеводства, успешно реализуют проекты «под ключ», транслируя свой опыт выстраивания бизнеса от стадии проектирования, строительства до дальнейшего технического управления проектом, - пояснял он. - Кооперация с партнерами предполагает их технологическое сопровождением на протяжении более пяти лет.

Предпосылки для строительства крупной птицефабрики, в понимании инвестора, это высокая импортозависимость отрасли птицеводства в Казахстане, низкая отраслевая компетентность, растущий спрос на продукцию.

- Несмотря на то, что в стране ежегодно вводятся бройлерные птицефабрики, - говорил генеральной директор ЧК«Union Holdings», - Казахстан на сегодня производит всего 350 тыс т куриного мяса, потребление его на душу населения - 5 кг в год. Между тем, спрос на мясо кур устойчиво растет. С одной стороны в связи со стремлением населения к более здоровому питанию, с другой - из-за роста стоимости других традиционных видов мяса.

«Union Holdings», по словам руководителя, имеет 20-летний опыт в растениеводстве, земельный банк в СКО, Акмолинской и Костанайской областях - около 100 тыс. га. Компания известна как производитель сельскохозяйственных кормов.

Для реализации проекта в сфере птицеводства выбор делался из этих трех регионов. Победила Костанайская область за счет «инвестиционного гостеприимства», так на форуме называли взаимодействие бизнеса с местной исполнительной властью. В данном случае за этими словами стоит и то, что подведение инфраструктуры для проекта планируется выполнить на средства бюджета в соответствии с правилами оказания государственной поддержки. Кроме того, намечается сотрудничество инвестора с СПК «Тобол».

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Проект предполагает полный производственный цикл: инкубация, откорм, убой и переработка мяса птицы, - говорил Какенов, - реализация разделена на 4 этапа в течение 4 лет. Первый предусматривает строительство птицефабрики мощностью 12,5 тыс т продукции в год. И в каждый следующий год планируем добавлять столько же.

Для сравнения: производственная мощность ТОО «Бройлерная птицефабрика «Жас Канат» в Костанайском районе - 2 800 т мяса птицы в год. Заявленная при открытии мощность ТОО Poultry-Agro в Карабалыкском районе - 12,5 тыс. т (с перспективой роста до 20 000 т).

- В рамках проекта мы планируем достичь больших социально-экономических показателей, - говорил Руслан Какенов, - в том числе создать около 700 постоянных рабочих мест.

Фабричный комплекс планируют ставить в Денисовском районе, там уже выбран участок под него площадью 250 га. Однако более или менее точные даты реализации проекта названы не были.

Информация в тему: в 2017 году Союз птицеводов РК разработал «Дорожную карту по развитию птицеводства». По прогнозам отраслевого объединения, благодаря данной программе к 2027 году объемы производства мяса птицы в стране должны вырасти в три-четыре раза. Это позволит обеспечить внутренний рынок на 100%, а потребление курятины на душу населения в год вырастет до 31 кг.