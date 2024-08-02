На заседании рабочей группы по рассмотрению петиции о возврате действовавших ранее часовых поясов принято предварительное решение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как заявил председатель рабочей группы, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев, принято предварительное решение отказать в удовлетворении петиции.

"Мы рассматриваем петицию, которую вы подали. Все ваши доводы в течение последних полутора месяцев о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии и на здоровье населения, не нашли своего подтверждения. Министерство здравоохранения уже сказало, что оперирует статистическими данными, и статистика не нашла подтверждения, что перевод часов в 12 областях и трех городах республиканского значения повлиял на самочувствие населения", - сказал Балыкбаев.

По его словам, при переводе часового пояса был проведен анализ международных исследований.

"В течение всего периода, что мы рассматривали доводы заявителей, они не нашли своего подтверждения. Поэтому я озвучиваю предварительное решение Министерства торговли и интеграции. Оно звучит так: "отказать в удовлетворении петиции", - добавил вице-министр.

В ходе обсуждения некоторые участники публичных слушаний усомнились в компетенции экспертов, которые обосновывали решение о переходе Казахстана на единый часовой пояс.

В частности, эксперт Аида Альжанова заявила, что приведенные сторонниками единого часового пояса исследования должны быть корректными.

"Провели такие исследования в каких-то странах. Для того чтобы проводить сравнительный анализ, исследования должны быть корректными. То есть вы сравниваете некорректные вещи. Это как будто вы будете сравнивать яблоки с грушами и утверждать, что это одно и то же. В научном мире такие исследования не были признаны. Существуют критерии уравнивания научных данных", - заявила Альжанова.

Она усомнилась в компетенции людей, которые обосновывали решение о смене часовых поясов.

"Мы не раз поднимали вопрос о том, что эксперты, которые утвердили перевод времени, не являются людьми с научными степенями. У них нет научных публикаций. Поэтому меня очень волнует, что при принятии решения государственные органы используют, так сказать, лжеэкспертов, компетентность которых не подтверждена комитетом по науке. Буквально на прошлой неделе комитет по науке выпустил положение с критериями - кто является ученым, а кто не является", - добавила Аида Альжанова.