Надо ли говорить, насколько необходимо, полезно, результативно для преподавателя вуза общение с коллегами из разных стран на международных научных конференциях. Когда проверяешь и ждешь оценки и критики своих идей, получаешь массу свежей информации от авторитетных исследователей со всего света, устанавливаешь новые контакты для стимулирования научного общения…

Спасибо спонсору

Увы, наш КРУ, где я преподаю не один десяток лет, такие поездки сейчас не финансирует. В предыдущий раз родной вуз оплатил мне оффлайн-участие в Международной конференции в МГУ еще до развала СССР. С тех пор приходится либо выезжать за свой счет, либо чаще принимать участие онлайн, что, конечно, сводит возможность научно-творческого сотрудничества с коллегами почти к нулю. На сей раз я, профессор кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ, еду благодаря неожиданно появившемуся российскому спонсору, которому, конечно, безгранично благодарна: моему бюджету недельный вояж в северную российскую столицу обошелся бы более чем в 400 000 тенге.

Здесь выращивают будущих «акул пера» / Фото автора

Научный форум «Язык в координатах масс-медиа» с тремя сотнями участников из научной и образовательной сфер разных стран собирается на площадке «Высшей школы журналистики и массовых комуникаций» СПБГУ уже в 8-й раз. Инициатор и вдохновитель конференции – кафедра «Медиалингвистики» во главе с фантастически деятельным, фонтанирующим идеями профессором Лилией Рашидовной Дускаевой. Еду в СПБГУ по ее личному приглашению. В программе – мой доклад в секции «(Пере-)форматирование цивилизационной идентичности общества в дискурсе массмедиа» и работа модератором на диалоговой площадке «Медиатекст в преподавании языка как иностранного». Всего же в рамках конференции с утра до вечера работали 5 дискуссионных центров. Впечатляет!

Приветственное слово директора Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПБГУ профессора Пую /Фото с сайта СПБГУ

Впечатлило и то, насколько четко все было организовано. Каждый участник форума владел полной информацией о том, что, где и когда в течение 4-х дней будет происходить, куда можно отправиться в свободное время, чтобы окунуться в богатейшую питерскую культурную жизнь. И все это благодаря ученому секретарю конференции Анастасии Самсоновой.

На пленарном заседании просторный прохладный зал исторического здания, принадлежащего когда-то вице-адмиралу русского императорского флота А. Г. фон Нидермиллеру, едва вместил всех желающих. Увы, в силу известных причин, некоторые западные ученые смогли принять участие только онлайн. Перед началом пленарного заседания в конференц-зале море улыбок, рукопожатий, объятий: россияне, китайцы, белорусы, болгары… и я из Казахстана. Многие знали друг друга по здешним предыдущим конференциям, по участию в коллективных исследованиях, публикациях. И, конечно, каждый с особым респектом рвался к неутомимому трудоголику Лилии Дускаевой, благодаря которой взрослеет этот научный форум и развивается медиалингвистика, в числе основоположников которой тоже была Дускаева.

Главный организатор медиа-форума профессор Лилия Дускаева /Фото с сайта СПБГУ

Какие проблемы обсуждались на форуме? Их было множество: использование в медиапроизводстве искусственного интеллекта, специфика современного политического медиадискурса, новые РR-технологии, процессы медиатизации, медиа-критики, медиа-экологии… Всего не перечислить.

Пожалуй, наиболее дискуссионной оказалась проблема ИИ, начиная с терминологии - может ли быть интеллект искусственным? Уже на пленарном заседании ее поднял один из самых авторитетных ученых мира в исследовании возможностей ИИ в медиа профессор Бранко Тошович из Института славистики университета им. Карла и Франца Грац (Австрия). В последнее время его интересует принципиальный вопрос: «Можно ли вообще говорить о стилистике искусственных текстов, так как они порождаются не человеком, а автоматами?»

Нева слушает медиалингвистов

Вечером первого дня состоялась традиционная для форума акция – фуршет на корабле, который в течение трех часов катал научную братию по Неве, давая возможность пообщаться в неформальной обстановке. Так я вживую познакомилась с известным специалистом в области производства текстов юрислингвистической экспертизы профессором Татьяной Чернышевой, которую знала по научным публикациям, с медиа-исследователями из Белоруссии Марией Конюшкевич и Тамарой Пивоварчик, поразившими эрудицией и деятельностной активностью (они успели посетить работу секций, выступить с докладами, принять участие во множестве дискуссий, презентовать свои научные издания, а с вечера до полуночи без устали вкушать деликатесы питерской культурной жизни). Именно с ними у меня наметилась возможность перспективы сотрудничества нашего КРУ с гродненским государственным университетом имени Янки Купалы.

Ученые из Болгарии и Белоруссии /Фото с сайта СПБГУ

Обещающим стало и знакомство с профессорами болгарского Шуменского университета им. епископа Константина Преславского Еленой Стояновой и Евдокией Борисовой, которые интересовались не только возможностью научно-творческого сотрудничества наших факультетов и кафедр, но и перспективой обучения костанайских и болгарских студентов с целью получения теми и другими сразу двух дипломов бакалавров по специальности «Журналистика».

Фронт далеко, но о нем вспоминали

Профессор Белгородского университета Андрей Полонский предварил свой доклад выражением чувства благодарности всем, кто помогает, поддерживает словом, делом, средствами белгородцев, которые живут сегодня под обстрелами. Меня спрашивали, как к СВО относятся в Казахстане. Я говорила, что наша страна в этом вопросе твердо держит позицию нейтралитета, стараясь сотрудничать со всеми в иных сферах – Россией, Украиной, Китаем, США, странами ЕС… Но, конечно, среди нашего народа этот вооруженный конфликт обсуждается. Казахстанцы из моего окружения порой даже в семьях занимают разные позиции. Но все однозначно желают того, чтобы эта война быстрее закончилась.

Напоминанием о войне стали и доклады на конференции с анализом медиатекстов, освещающих СВО. На самом форуме войны не было. Были мирные дискуссии, споры, сомнения, вопросы, советы, предположения, предложения… То есть все то, без чего человек науки просто задыхается.

У Зимнего дворца сегодня /Фото автора

Мирным был и 5-миллионный Санкт-Петербург со своими легендарными белыми ночами, разводными мостами и дурманящим ароматом повсеместно цветущей липы. Напоминанием о фронте служили лишь некоторые билборды и наклейки-подкартники на стенках остановок транспорта, приглашающие на военную службу по контракту, да пара встретившихся суровых загорелых мужчин в аэропорту, одетых в армейский камуфляж с различными нашивками и с большими рюкзаками.

Чем завершился форум

Итогом форума стало учреждение Международной Ассоциации исследователей языка медиакоммуникации (МАИЯМ). Это новая инициатива профессора Дускаевой. Цель - укрепление международного научного сотрудничества для продвижения инновационных идей в изучении языка медиакоммуникаций. А это значит, что взаимодействие ученых этого направления будет уже не эпизодическим, а постоянным, что даст возможность готовить коллективные монографии, проводить совместные исследования, регулярно публиковать их результаты в международном научном рейтинговом журнале «Медиалингвистика», способствовать становлению молодых исследователей.

Результативной была и моя встреча с директором Высшей школы журналистики СПБГУ очень деятельным, коммуникабельным профессором Анатолием Степановичем Пую. Разговор шел о перспективах сотрудничества с факультетом социально-гуманитарных наук КРУ, с нашей университетской кафедрой журналистики и коммуникационного менеджмента. Заключение договора даст возможность приглашать в Костанае авторитетных ученых СПБГУ для чтения лекций и консультаций, обмениваться студентами в рамках академической мобильности, отправлять в знаменитый вуз магистрантов и докторантов на научные стажировки.

Увы, в отличие от моих новых энергичных знакомых из Белоруссии, я оказалась менее мобильной в свободное от графика конференции время, потому что моя личная культурная программа в северной российской столице началась и закончилась в Зимнем дворце. Правда, этого вояжа оказалось достаточно, чтобы добавить к моему чувству удовлетворения от научного общения с единомышленниками добрую порцию роскошного императорского арт-адреналина.

Автор - профессор Костанайского регионального университета им. Ахмета Байтұрсынұлы