Главный спор - можно ли было увеличивать сумму ущерба на 800 000 тенге, нанесённого подсудимым Сергеем БАБИНЫМ, если завладеть этими деньгами он изначально не планировал. Прения прошли 1 августа в Костанайском городском суде №2.

Согласно обвинительному заключению, Бабин договаривался с потерпевшими, что построит им бани, получал предоплату, но строительство так и не начал. Всего по делу проходят 26 потерпевших. Все допрошенные 30 июля в суде № 2 Костаная сообщили, что узнали о подсудимом через интернет-объявление.

Ранее по ходатайству прокурора к делу приобщили новый обвинительный акт, который увеличивал сумму причинённого Бабиным ущерба на 800 000 тенге. Увеличение обосновали эпизодом потерпевшего Уркербаева.

Осенью 2020 года Бабин и Уркербаев заключили договор на поставку подсудимым металлических труб. Потерпевший перевёл на счёт отца Бабина обговорённые 790 000 тенге, но из-за технической ошибки в банке деньги не поступили. Тогда он перевёл ещё 800 000 тенге, а первую сумму мужчины договорились вернуть Уркербаеву после их поступления. Подсудимый не вернул деньги ни одного из переводов и не привез металлические трубы. Адвокат Бабина считает, что дополнительно переведённые 800 000 тенге - не предмет мошенничества.

Адвокат подсудимого

- Согласно части 2 статьи 346 УПК РК, новая мотивированная формулировка обвинения в письменном виде допускается в случае изменения обвинения на менее тяжкое или отказа от части обвинения, когда как из нового обвинительного акта - так называется документ - ничего подобного не усматривается, - заявил защитник подсудимого. - Более того, имеет место изменение обвинения в сторону увеличения размера вреда. Обстоятельства по эпизоду, доказанные перед направлением дела в суд в одном объёме вреда, теперь предлагается принять в двукратно увеличенном размере. Я полагаю, что вызвано это заблуждением по поводу вреда, причинённого непосредственно уголовным правонарушением, и ущерба, который с уголовным правонарушением связан, но, тем не менее, не им причинён.

Адвокат отметил, что Бабин не намеревался получить больше изначальных 790 000 тенге.

- Но Бабин ведь не вернул полученные деньги, - уточнила судья. - Это не мошенничество, вы считаете?

- Не мошенничество, а неправомерное удержание денег, - сказал адвокат.

Гособвинитель настаивала на новом обвинительном акте и спросила Бабина, почему он не вернул деньги. Тот ответил, что потратил их на свои нужды.

- Вот, пожалуйста, - сказала прокурор судье. - Вопросов больше нет.

Последний вопрос подсудимому задал его защитник, очевидно, ссылаясь на свой аргумент об отсутствии у Бабина намерений получить больше изначальной суммы:

- Вы когда-нибудь напрямую говорили: "Металл возрос в цене, давай плати в два раза больше"?

- Нет, - ответил Бабин.

Сергей Бабин

И подчеркнул: "Как такового, умысла завладеть чужими средствами не было". Он действительно собирался построить бани и оказать другие услуги, но из-за непогоды крыша цеха сломалась и подсудимый потратил деньги на её восстановление. А после оказать все услуги или вернуть деньги уже не смог.

Приговор по делу огласят сегодня в 17:00.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА