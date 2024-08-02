Дежурный наряд учреждения №38 средней безопасности КУИС МВД РК (ул. Киевская, 46, в народе известна как «четверка») совместно с караулом ВЧ №6697 НГ РК предотвратили попытку переброски запрещенных предметов через основное ограждение.

- При обследовании участка был обнаружен сверток темного цвета, обмотанный скотчем, - сообщили в пресс-службе ДУИС по Костанайской области. - В ходе осмотра изъятого предмета были обнаружены: 2 сим-карты, 2 сотовых телефона с разряженными аккумуляторными батареями, микрофлеш-карта объемом 64 ГБ с USB-адаптером, одна пара проводных наушников белого цвета и зарядное устройство (блок и USB-шнур).

В ведомстве добавили, что в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и мониторинга системы видеонаблюдения сотрудниками оперативного отдела колонии совместно с сотрудниками ДП Костанайской области было установлено транспортное средство и лицо, причастное к вышеуказанному правонарушению.

- Гражданин А. дал признательные показания, указав, что запрещенные предметы предназначались для его знакомого - осужденного, отбывающего наказание в учреждении № 38. Он допустил административное правонарушение в соответствии с ч.1 ст. 481 КоАП РК («Передача лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов», влечет предупреждение или штраф в размере 9 МРП (33 228 тг, 1 МРП в 2024 г. - 3692 тг) с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения - «НГ»), - пояснили в пресс-службе. - Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная вынес решение о привлечении его к административной ответственности и конфискации изъятого имущества в доход государства.

Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по Костанайской области