"Тобол" потерпел фиаско в еврокубках
1 августа 2024, 23:38 | Спорт
Футболисты "Тобола" вылетели из Лиги конференций, проиграв по сумме двух игр швейцарскому "Санкт-Галлену", передают Vesti.kz.
Фото - ФК "Тобол"
Ответная игра прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 73-й минуте забил Мустафа Сиссе. При этом хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Эдедема Эссьена на 68-й минуте.
Первая игра в Швейцарии завершилась победой "Санкт-Галлена" (4:1).
"Санкт-Галлен" в третьем раунде сыграет либо с латвийской "Ригой", либо с польским "Шленском".
Напомним, "Тобол" начинал еврокубковый путь в Лиге Европы, но в первом отборочном раунде проиграл словацкому "Ружомбероку" и отправился в Лигу конференций.
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