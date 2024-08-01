Футболисты "Тобола" вылетели из Лиги конференций, проиграв по сумме двух игр швейцарскому "Санкт-Галлену", передают Vesti.kz.

Фото - ФК "Тобол"





Ответная игра прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 73-й минуте забил Мустафа Сиссе. При этом хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Эдедема Эссьена на 68-й минуте.

Первая игра в Швейцарии завершилась победой "Санкт-Галлена" (4:1).

"Санкт-Галлен" в третьем раунде сыграет либо с латвийской "Ригой", либо с польским "Шленском".

Напомним, "Тобол" начинал еврокубковый путь в Лиге Европы, но в первом отборочном раунде проиграл словацкому "Ружомбероку" и отправился в Лигу конференций.