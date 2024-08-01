В июле уровень инфляции в Казахстане составил 0,7%, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

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Основной рост цен наблюдался на платные услуги. Они подорожали на 1,6%, непродовольственные товары – на 0,7%, продовольственные товары – на 0,2%.

В частности, услуги сотовой связи выросли в цене на 11,5%, интернет-связь – на 6,8%, услуги воздушного транспорта – на 12,9%. Организации комплексного отдыха увеличили цены на 11,5%.

Цены на сжиженный газ в баллонах возросли на 5,3%, посуда подорожала на 1%, одежда и обувь – на 0,8%, а лекарства – на 0,6%.

Из продовольственных товаров больше всего подорожали:

- капуста (на 16,8%),

- картофель (на 7,5%),

- лук репчатый (на 7,3%).

В то же время на другие овощи наблюдается снижение цен:

- помидоры (на 18,2%),

- перец сладкий (на 11,2%),

- свёклу (на 6,3%),

- огурцы (на 5,8%).

Выросли также цены на табачные изделия (на 3,8%) и минеральную воду (на 1,6%).

По регионам самую высокую месячную инфляцию зафиксировали в Астане – 1,3%, что на 0,6% выше среднего показателя по стране. Самая низкая инфляция наблюдается в Костанайской области – 0,2%. В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всего выросли в Павлодарской области (на 1%), на непродовольственные товары – в Туркестанской области (на 2,1%), а на платные услуги – в Жамбылской области (на 4,4%).

В годовом измерении инфляция в Казахстане достигла 8,6%.

Цены на платные услуги, такие как медицинские и образовательные, увеличились на 14,5%. Непродовольственные товары, например бытовая техника и одежда, подорожали на 7,3%. Продовольственные товары, включая продукты питания, возросли в цене на 5,5%.

За год услуги здравоохранения подорожали на 11,4%, связи – на 10,7%.

Цены на медикаменты также значительно увеличились:

- ацетилсалициловая кислота – на 59,4%,

- активированный уголь – на 32,1%,

- "Хилак форте" – на 25,4%,

- парацетамол – на 19,8%.

Среди продуктов питания бананы подорожали на 29,9%, виноград – на 26,6%, огурцы – на 23,5%, оливковое масло – на 20,2%. При этом лук репчатый подешевел на 34,8%, гречневая крупа – на 22,1%, подсолнечное масло – на 20,8%, капуста – на 19%.