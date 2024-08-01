Где будут отключать свет в Костанае в конце этой недели
План работ Костанайской Горэлектросети с 1по 3 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце этой недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
КТП-88а (работы на ВЛ)
с 1 по 3 августа 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Байтурсынова 140-162, ул. Пролетарская 61-108, ул. Дулатова 127-181, пр. Назарбаева 74-95, ул. Алтынсарина 137-149.
КТП-161а (работы на ВЛ)
1 и 2 августа 10:00 до 18:00
АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами – Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.
Частный сектор:
Л.Беды 95-191,191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11,
ул. Садовая 1-22,
ул. Летунова 111-125,
ул. Комарова 71-134,
ул. Соколовского 2-22,
ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 23/12-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12,
ул. Хакимжановой 55-154,
ул. Панфилова 1-22.
КТП- 85 (работы на ВЛ)
1 августа 10:00 до 17:00
Частный сектор:
ул. Наримановская 21-27,27 а, 21/1-21/12,23/1-23/10,
ул. Краснопартизанская 54-71,71а,
ул. 8 Марта 66-90.
ТП- 94 (работы на ВЛ)
2 августа 09:00 до 12:00
ИП Яковлев, ЛВ-Строй, ИП Конева, ТОО «Рауза», дачи «КЖБИ», ателье «Дом», ресторан «Сайрус», «Ницца», ИП Кремсер, дачи «Химик», КХ Гридасова, ТОО «Гренада», ТОО «Невада», ИП Соколова, ТОО «Фортуна-Мед».
Частный сектор:
ул. 1 Речная 5-72,
ул. 2 Речная 5-38,
ул. Промбаза 1-8,
весь район Таунсай.
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