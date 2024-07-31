На стадионе «Центральный» накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 между «Тоболом» и клубом из Швейцарии «Санкт-Галленом» прошла пресс-конференция с участием главных тренеров команд. Напомним, что первый матч в Санкт-Галлене завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Фото fctobol.kz

Первыми на вопросы журналистов ответили главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ и полузащитник костанайского клуба Ислам ЧЕСНОКОВ. Журналистов интересовало, стоит ли ожидать от «Тобола» новой схемы и тактики игры, на что наставник костанайской команды ответил, что в гостях команда с самого начала встречи играла с тремя защитниками и придерживалась этой схемы весь матч:

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- Что касается завтрашней игры, то завтра будет известно, кто выйдет на поле и по какой схеме мы будем играть. Мы получили много критики в адрес игроков обороны. Критика - это нормально, особенно когда она конструктивная. Мы все понимаем свои ошибки, разбираем их, анализируем и делаем правильные выводы. И решение на игру будет принимать тренерский штаб, и, в любом случае, независимо от прошлых ошибок, мы смотрим только вперед - кто будет лучше готов к завтрашней игре, тот и будет играть. Правда в команде есть ряд игроков, которые травмированы и под вопросом их участие в игре, но мы надеемся, что завтрашний состав будет достаточно боеспособным.

Также присутствовавших интересовало, примет ли участие в ответном матче новобранец команды 28-летний полузащитник Александр Зуев, являющийся воспитанником костанайской школы футбола, контракт с которым был подписан накануне первого матча в Лиге конференций.

Зуев родился в Костанае 26 июня 1996 года и начал заниматься футболом в секции при клубе «Тобол», а первым его тренером был Рафик Балбабян. В 2005 году семья Зуевых переехала из Казахстана в Россию в соседний город Челябинск, где он продолжил свои занятия в местной футбольной школе «Академия». Как игрок, он выступал в таких известных клубах, как «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки», «Крылья Советов», а также сербский клуб ИМТ из Белграда. Зуев регулярно вызывался в юношеские, а также молодежную сборные России, а в 2013 году стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России (U-17). С прошлого года он выступает за национальную сборную Казахстана, в составе которой уже отметился одним забитым мячом. В «Тобол» Зуев перешел из тульского «Арсенала».

- Что касается участия Зуева, то мы посмотрим по ходу игры, и я надеюсь, что его выход в завтрашнем матче поможет нам, - сказал Жумаскалиев.

Полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков отметил на пресс-конференции, что команда готова к завтрашней игре:

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- Мы приложим все усилия, выложимся на максимум, чтобы добиться хорошего результата. Для мотивации нашей команды не нужны обещания премий от руководства клуба, в первую очередь мы не за деньги выходим на поле и играем. Для нас завтрашняя игра - это возможность проверить себя против такой команды, показать хороший футбол и победить. Это футбол, и на поле возможно все. Завтрашняя игра все покажет. А что касается слухов о моем скором уходе из клуба, то я не вижу смысла сейчас их комментировать, потому что на данный момент я игрок «Тобола», и все мои эмоции, силы и концентрация направлены на завтрашний матч.

А после пресс-конференции журналисты смогли поприсутствовать на первой четверти часа тренировки «Тобола».