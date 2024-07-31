Уголовное дело в отношении 49-летней Ирины ГРОМОВОЙ и 37-летнего Ерлана УМАРОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 31 июля. Согласно обвинению, у Громовой нет даже высшего медицинского образования, а у Умарова есть лицензия на занятие медицинской деятельностью и сертификаты в области общей хирургии, по специальности он травматолог-ортопед.

Сегодня суд начался с многочисленных ходатайств адвокатов подсудимых. В том числе об исключении из материалов дела допроса судмедэксперта. Судья сообщила, что разрешит его после ознакомления прокукоом.

Суд приступил к допросу Ерлана Умарова. Около часа его допрашивали без участия СМИ, так как данные касались несовершеннолетней пациентки. Позже Умаров стал рассказывать о других потерпевших.

- Они не были моими пациентками, я не планировал и не проводил эти им операции, - заявил он.

После неоднократных вопросов участников процесса о том, что, по первоначальным показаниям, подсудимый признавал вину, Умаров добавил:

- Я помогал Громовой: останавливал кровотечение, подавал нитки. Но сам эти операции не делал.

Ирина Громова сообщила, что отказывается от дачи показаний, так как заявленные ходатайства еще не разрешены.

Суд изучил дипломы, которые предоставила Громова. Как оказалось, у нее несколько дипломов от частных заведений, в том числе Ижевского, Самарского, Московского вузов, по специальностям косметология и лечебное дело.

- Обращаю ваше внимание на то, что я делала запрос в Ижевское учебное заведение, диплом которого есть у Громовой, - отметила адвокат Анна КАКИРОВА. - Лечебное дело не имеет отношения к пластической хирургии, и вообще у них нет такой специальности. В Самарском вузе мне сообщили, что у них никогда не было студентки Ирины Громовой.

Какирова подала ходатайства о том, чтобы суд сделал запрос во все вузы и выяснил, действительно ли у них училась Громова. Прокурор поддержала ходатайство.

Суд перешел к изучению содержимого жесткого диска, в котором адвокат Какирова собрала данные о том, что Громова продолжает делать операции. Также на диске есть скрины переписки и переговоров Громовой и потерпевших - в них Громова предлагает примириться, оплатить ущерб и сообщает, что она и так наказана.

- Ее деятельность является опасной для людей, - резюмировала Какирова.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ