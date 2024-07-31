По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 августа, утром и днём на западе, севере и востоке области пройдут дожди, сопровождаемые грозами. В пятницу и субботу, 2-3 августа, вновь на западе, севере и востоке ожидаются грозовые дожди, кроме того, возможны шквал, град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг осадков не ожидается, а в пятницу и субботу по прогнозу - дождь, гроза.

- В четверг ночью по области будет 15-20, на юге 23 градуса, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем 27-22, на юге сильная жара - 37°С. В пятницу ночью, как и в предыдущие сутки, 15-20, на юге 23°С. Днём воздух прогреется до 23-28, а на юге до 31 градуса. В субботу ночью будет прохладнее, на большей части территории ожидаем 12-17°С, на юге 20°С. Днём термометры покажут 20-25°С, на юге 28°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 18-20, днём 29-31°С. В пятницу: ночью 16-18, днём 26-28°С. В субботу: ночью 15-17, днём 23-25°С.

В ближайшие три дня ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с.