Об этом твердят все, кому удавалось ловить этих водяных поросят. И тем не менее каждый раз, приезжая на карповый водоем, встречаю тех, кто в этой рыбалке ничего не смыслит.

Стоит ли ехать без привады?

Можно ли перекормить карпа? Нет, уверяют многие карповики. Исходя из того, что карпа не зря называют «водяной свиньей». А значит, считают, и кормить его надо, как свинюшку: не горстями, а ведрами. А вот что утверждают наши мэтры карпфишинга: если высыпать в точку ловли пару ведер кормовой кукурузы, то перекормить рыбу можно в два счета. Потому что этот злак долго переваривается в карповых желудках, и, если его слишком много в месте ловли, «поросята» довольно быстро насыщаются и перестают ловиться.

Берега Сулуколя сегодня

«Чем больше кормишь, тем больше ловишь», - так считают многие. Но это заблуждение. Оказавшись на берегу водоема, карпятники первым делом хватаются за свои огромные прикормочные емкости. Но, судя по нашему с Сабанеем опыту, сначала надо попробовать понять, ждет ли нас в этом месте карп. Если замечаешь по вздрагивающим стеблям растительности, что рыба активна, есть прямой резон попробовать поймать ее без прикормки, просто забросив оснастку в эту точку. А начав бомбить место выхода карпа тяжелыми «снарядами», можно попросту распугать осторожную рыбу.

Многие начинающие карпятники мечтают о неком универсальным рецепте, который позволил бы ловить карпа всегда и везде. Но есть ли таковой? Ведь всякий раз нужно учитывать активность рыбы, характер водоема, время года и погодные условия, стабильность атмосферного давления, температуру воды, фазу Луны, направление и силу ветра, плотность карпа в водоеме и присутствие иной белой рыбы (плотвы, леща, карася). От всего этого будет зависеть и состав прикормки, и ее количество. С учетом перечисленного количество привады может варьироваться от 1 кг (когда используются только кормушки), но это редко, до десятков за 2-3 дня ловли. Последний вариант, замечу, встречается куда чаще.

Не помню, чтобы на карповую рыбалку мы с Сабанеем выезжали без 10-15 кг прикормки. Ее Сабаней начинает готовить за день до выезда. Делает несколько вариантов с учетом капризов привередливого аристократа наших водоемов. Основа в каждом варианте - каша из злаковых. В вариантах - различные добавки: анис, мелисса, семя укропа, молотые обжаренные семена подсолнуха, чеснок, прикормочные бойлы, магазинные карповые смеси.

Проверили: трофеи случаются

На карповую рыбалку мы с Сабанеем редко отправляемся всего лишь на сутки, стараясь быть на водоеме два дня и две ночи. Потому что усатый привереда очень часто клюет сегодня и ни в какую завтра. Или наоборот. Редко в нашей практике были случаи, когда карп уверенно ловился три дня подряд.

Сулукольский трофей

В этот раз на Сулуколь приехали к вечеру, чтобы прикормить места и начинать ловить уже с утра. В этом летнем сезоне мы здесь впервые. Сразу бросилось в глаза, что воды в озере стало значительно больше, чем в августе прошлого года. Кусты, которые были ранее в 5 м от воды, теперь торчат из водоема в 10-15 м от берега. Не без труда нашли свое прошлогоднее уловистое окно, но сразу поняли, что ныне рыбачить в нем не придется: глубина была более 7 м, а в прошлом году - около 5 м.

Начали плавать в поисках подходящего места и через каждые 4-5 м натыкались на рыбаков. Это нас не устраивало: при такой скученности всегда много шума, а значит, клева не будет - осторожный и капризный карп любит тишину. Продвигаясь на лодке, постоянно измеряем глубину, а она неизменно под 5 м. Проплывая мимо рыболова, сидящего в протоке между первым и вторым кольцами тростника, спрашиваем о глубине. «Метр», - отвечает. «Как?» - недоумевает Сабаней. Оказалось, этот «рыбак» даже не подозревает, что его насадка находится не на дне, а лишь в метре от поверхности воды, где рыбы нет и в помине, глубина же в этом месте - 5 м. Ну какие при такой безграмотности могут быть уловы? «Чем кормили?» - спрашиваем. «А зачем кормить, тут рядом кормят». И таких грамотеев, уверена, в тот день на Сулуколе было немало. Не увидев и поклевки, они приедут восвояси и непременно будут судачить о том, что ни рыбалки, ни рыбы в озере нет.

Мы же думаем и действуем иначе. Наконец, находим подходящее место - все-таки на пяти метрах глубины. Прикармливаем и отправляемся на ночлег, поскольку время уже подбиралось к 22 часам. А в четыре утра, еще до восхода солнца, мы уже сидели в своем прикормленном с вечера «окне». Первая поклевка последовала почти сразу. Подбрасываем в это место горсть прикорма, ждем следующей. Рыбаков вокруг нас прибывает, и почти каждый сразу же вытаскивает карпа. Правда, рыбины не трофейные - от килограмма до полутора. Это совсем неважно: даже такого карпа поймать - рыбацкое счастье. Но поклевки у нас становятся реже, реже и у тех, кто вокруг нас. Может, потому что в этом месте нас собралось слишком много.

Поймав трех карпов, отправляемся, пока не прошла зорька, искать иные места клева. Выплываем за второе кольцо тростника и пробуем ловить на «чистой воде» с глубины более 7 м. Вижу вдалеке выпрыгивающих карпов, огромные плавники, которые время от времени появляются из воды в отдалении от нас… Понятно, что рыбы в озере много, что много и крупной. Но нашими насадками интересуется только плотва. Возвращаемся снова на глубину в 5 м, проверяем несколько новых мест, но поклевок, увы, нет. Снова возвращаемся на свое первое место клева. Подбрасываем немного привады, и - о чудо! - минут через 20 сабанеев поплавок начинает слегка вздрагивать, потом уверенно плывет в сторону, утопая в сулукольских водах. Сабаней делает подсечку! По тому, как сразу в дугу сгибается его удочка, становится понятно, что на крючке совсем не килограммовик. Улов целенаправленно прет в пучок тростника, который служит нам подставкой под удочки. Сабанею удается вывести карпа оттуда и поднять, чтобы он глотнул воздуха и ослабил сопротивление. В это время я вижу его рот, диаметр которого - сантиметров 7-8! Спешно раскладываю подсак, который забыли заранее приготовить, и молю всех святых, чтобы трофей не сорвался. Не сорвался! Огромный красавец-увалень наконец в подсаке и в лодке. Такой большой и пухлый, что обхватить его ладонями Сабаней не может. Тогда он надевает на него мешок из-под прикормки, только потом этот царский улов удается вытряхнуть из мешка в садок. Я смотрю на часы: чудо-карп клюнул около 12.00.

Окрыленные успехом, сидим дальше, но солнце все больше припекает и клева нет. Выплываем на берег в надежде на вечерний клев. После 17.00 снова сидим на старом месте. Рыболовов вокруг стало еще больше: наверняка издалека в обед видели, какую «чушку» мы здесь поймали. Активного клева не было, но несколько карпов под 1,5 кг мы поймали. Спасибо, Сулуколь!

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