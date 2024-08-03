Раздумывая о Сокове, невольно вспомнил колючие строки Валентина Гафта об иных «звездах»: «Им нечего сказать и нечем...» Георгий Михайлович, наоборот, из тех, кому было что и как сказать. Будь это разговор кистью или словом.

На персональной выставке в «Толстовке». 16 января 2020 г.

Не стану упоминать все его должности и регалии. К сожалению, в истории и особенно сегодня, причем не только в нашем, но и в мировом масштабе, должности, награды, регалии нередко напоминают искусственную новогоднюю елку. Игрушками усыпана, а живой хвои нет. Соков же - человек с живой хвоей, и потому для меня он выше регалий как таковых.

Я не искусствовед и не берусь играть роль профессионального знатока искусства. Но глубоко убежден, что стержень высокого искусства - личность. Для меня Георгий Михайлович бесценен прежде всего как человек, как личность. Как человек самодостаточный и потому тот, кто мог позволить себе и самоиронию. Вспоминается его мастерская с забористыми надписями: «Чтобы мы были свободны и не одиноки», «Врежем, чтобы резалось, вмажем, чтобы мазалось». И еще его, обращенный в шутку, разговор с молодой и восхищенной собеседницей, обронившей о его педагогическом образовании: «Гений», на что художник тут же отреагировал: «И не меньше. Своим студентам поручу: пусть при жизни табличку повесят: «Гений». А внизу подпись: «Не подходи. Убьет».

Выставка картин, посвященных 137-летию Костаная. Август 2016 г.

Полны ненавязчивостью и самоиронией и его неоднократные встречи со зрителями, кстати, прекрасно организованные в нашей картинной галерее. Прекрасные именно своей непомпезностью. Георгий Михайлович замечателен тем, что обладает не таким уж всеобщим талантом: умением учить, не поучая, высказывать свои суждения, не унижая того, с кем внутренне не согласен. И при этом у него, как у Художника и Педагога, дар не просто излагать собственные мысли, а будить мысль в других. И этот дар, наверное, главное в учителе и творце.

Георгий Соков и Николай Торшин

Да и сама ненавязчивость дорого стоит. Невольно вспоминаются известные медийные образы: могут быть и логикой не обделены, и мастерством, но не говорят, а вещают. Словно забивают слова, как гвозди, в наглухо заколачиваемую дверь Иномыслия: только так и не иначе. И такое сейчас (да и только ли сейчас?) - на каждом шагу. В беседах же, работах Георгия Михайловича мысль не отполированная и не статуарная. Она не давит сверху, а ведет. Вот он, встречаясь со школьниками, размышляет об искусстве. Размышляет очень просто. Доступно и при этом выразительно: «В искусстве две составляющих - ремесло и собственно творчество».

Увы, в нашем мире, где можно раскрутить что угодно, и даже писсуар или сапог, водруженный на постамент, поименовать новым словом искусства, слишком уж часто забывается, что любое творчество, любое самовыражение нуждается в овладении основами мастерства. Без этого манекены, как бы их не обряжали, останутся манекенами.

Соков рядом со своим эскизом мозаики на фронтоне Константино-Еленинского собора

Конечно, художник, автор может участвовать в перформансах, играть «приколами». Но если у него только «приколы» и «перформансы», то это уже не художник, а аниматор. Соков из тех художников, чьи перформансы - непосредственно в творчестве. И своим творчеством, самим подходом к нему он учит нас настоящему, а не имитации творческой деятельности.

Само же творчество Георгия Михайловича показательно объемно. Он мастер не только карандаша и кисти, но и слова. Кисть и Слово - словно два крыла единого полета. Правда, сам себя он поэтом не называл. Но разве дело в названиях и этикетках? Вот по сей день вздыхают, что Владимира Высоцкого иные современные ему именитые авторы считали бардом, не поэтом. Но что это меняет по сути?

Так и тут. Не будем судачить о наименованиях, а вспомним афористичные, словно кованые строки Сокова, сопровождавшие, как подписи, созданные им зрительные образы:

Основа - самоутвержденье

В полете стрел, в порывах ветра.

Не слышим предостереженья -

В одной цепи - стрелок и жертва.

***

…Летим, спешим стреле во след,

Как будто, обогнав, сумеем стать мишенью.

***

А как глубоки строки:

Сюрпризами для нас судьба полна -

То глубина, то риф, то снова мели.

Не тот убит, кто выбит из седла,

А тот, кто и в седле не видит цели.

***

Или вот эти:

Апокалипсис. Мчимся в шквале.

В огне. В космической пыли.

Сметая все, что создавали.

Вновь создавая, что смели.

Мне кажется, что такими строками мог бы гордиться любой именитый поэт.

Завершая же эти сугубо эмоциональные наброски, пришел к мысли, которая засела во мне, как заноза: какое чудо то, что в наше плосковато-меркантильное время непрактичное искусство (будь то изобразительные искусства, музыкальные школы либо тяга к Слову) еще живо.

Автопортрет

Ведь с узко практической точки зрения просто загадка то, что россыпи ребятишек усеивают скверы и рисуют, рисуют. Тратят огромные силы в мире, где есть и художественная фотография, и киноленты, и гаджеты, и фотошоп, и (о Господи!) искусственный интеллект… Тем более что для большинства из них это и прямого дохода-то не принесет.

Но чудо - на то оно и чудо, что плоды его не всегда сразу становятся зримыми и оцененными в узко практичном понимании. И мне кажется, что счастье Георгия Михайловича в том, что он всем своим творчеством, самой своей жизнью соприкоснулся с этим чудом и помогал соприкоснуться с ним всем нам.

Но почему «помогал»? Почему: «Ему было что сказать»? Он и сейчас помогает. Ему и сейчас есть, что сказать. Смогли бы только мы сами увидеть и услышать. И в этом еще одно чудо Личности и Искусства. Оно всегда живет. Живет, пока есть те, кто хочет и может их воспринимать.

Художник Аристократ певучей кисти. Дитя расчета и азарта. Кто ты? - сын Разума ли? Мистик, Мостящий путь в немое завтра? Смутитель дум в своих чертогах? А может, соработник Бога? Восславь судьбу или кляни, Светильнику не быть в тени. Василий БОН

Фото из архива «НГ»