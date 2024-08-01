В Казахстане хотят внести поправки в закон о правоохранительной службе. Они позволят проверять полицейских на добропорядочность, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Поправки в проект закона по вопросам противодействия коррупции опубликовал Антикор на портале "Открытые НПА".

Разработчики предлагают внести в закон о правоохранительной службе новую статью - 54-2 "Проверка на профессиональную добропорядочность".

"В целях определения способности сотрудников выполнять свои правовые и профессиональные обязанности и полномочия честно, безукоризненно, справедливо, на высоком нравственном уровне, не допуская злоупотреблений служебным положением и полномочиями, соблюдая Конституцию и законодательство Казахстана, в отношении них может быть проведено тестирование на профессиональную добропорядочность", - гласит она.

Тестирование на профессиональную добропорядочность планируют проводить в рамках закона "О тестировании на профессиональную добропорядочность", который еще не принят.

Кроме этого, изменятся основания для увольнения правоохранителей. Сейчас пункт 5 статьи 80 закона гласит, что сотрудники правоохранительных органов увольняются по собственному желанию. Новая редакция будет выглядеть так:

"...по собственному желанию, за исключением периода с момента получения сообщения о непрохождении тестирования на профессиональную добропорядочность до завершения дисциплинарного производства по факту непрохождения тестирования на профессиональную добропорядочность".

То есть, если полицейские и другие сотрудники органов не пройдут тестирование, их могут уволить за недобропорядочность.

Проект закона будет находиться на публичном обсуждении до 13 августа. Окончательное решение по нему примут депутаты Парламента.