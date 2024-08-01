В Казахстане начнут увольнять полицейских из-за личных качеств
В Казахстане хотят внести поправки в закон о правоохранительной службе. Они позволят проверять полицейских на добропорядочность, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Поправки в проект закона по вопросам противодействия коррупции опубликовал Антикор на портале "Открытые НПА".
Разработчики предлагают внести в закон о правоохранительной службе новую статью - 54-2 "Проверка на профессиональную добропорядочность".
"В целях определения способности сотрудников выполнять свои правовые и профессиональные обязанности и полномочия честно, безукоризненно, справедливо, на высоком нравственном уровне, не допуская злоупотреблений служебным положением и полномочиями, соблюдая Конституцию и законодательство Казахстана, в отношении них может быть проведено тестирование на профессиональную добропорядочность", - гласит она.
Тестирование на профессиональную добропорядочность планируют проводить в рамках закона "О тестировании на профессиональную добропорядочность", который еще не принят.
Кроме этого, изменятся основания для увольнения правоохранителей. Сейчас пункт 5 статьи 80 закона гласит, что сотрудники правоохранительных органов увольняются по собственному желанию. Новая редакция будет выглядеть так:
"...по собственному желанию, за исключением периода с момента получения сообщения о непрохождении тестирования на профессиональную добропорядочность до завершения дисциплинарного производства по факту непрохождения тестирования на профессиональную добропорядочность".
То есть, если полицейские и другие сотрудники органов не пройдут тестирование, их могут уволить за недобропорядочность.
Проект закона будет находиться на публичном обсуждении до 13 августа. Окончательное решение по нему примут депутаты Парламента.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.