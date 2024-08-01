Гаухар РУСТЕМКЫЗЫ родом из Лисаковска. Окончила бакалавриат Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы и магистратуру КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы. Уже год обучается во Франции.

- Пою с раннего возраста, - рассказала "НГ" Гаухар. - С недавнего времени начала делать контент - записывать каверы, делиться онлайн. Исполняю преимущественно на казахском и французском языках. Люди прислушиваются и спрашивают, откуда я, что это за страна.

Перед Эйфелевой башней девушка исполнила казахскую народную песню "Кусни и Корлан'.

- Это одна из моих любимых народных песен - о двух сёстрах. - поясняет она. - Это такая ода двум красивым девушкам. Идея записать кавер на улицах Парижа, особенно перед Башней, давно жила в голове. Никак не могла найти возможность. А тут появилась возможность сделать это быстро и легко: был уличный певец, который уже пел перед Башней, я подошла, попросила, можно ли исполнить песню с его аппаратурой, он согласился без проблем.

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Идея спеть на казахском перед Эйфелевой башней пришла Гаухар не из-за участия нашей страны в Олимпиаде в Париже, но из-за большой любви к пению на родном языке. Однако девушка пользуется случаем и адресует перформанс казахстанским спортсменам.

Гаухар с президентом Национального олимпийского комитета РК Геннадием Головкиным

- На днях сходила посмотреть бокс, - поделилась Гаухар. - Много кто думал, что сходить на Олимпиаду можно бесплатно, но нет. Поэтому, к сожалению, не могу ходить на все виды спорта. Очень горжусь нашими спортсменами, буду болеть теперь до конца. Многих из них знают и уважают за рубежом.

Фото из личного архива Гаухар РУСТЕМКЫЗЫ