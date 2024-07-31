Генеральный директор АО «QARMET» Вадим БАСИН на инвестфоруме в Костанае 25 июля говорил о том, что лисаковской железорудной базой живо интересуются сталелитейные компании из соседних стран. Но концентрат с этого ГОКа пойдет на экспорт при одном условии.

Оно в общем известно - требуется обесфосфоривание руды.

- Огромное, хорошее месторождение имеет один недостаток - высокое содержание фосфора в руде, который снижает качество, мешает в технологическом процессе производства стали и продуктов из стали, - пояснял на форуме Вадим Басин.

Он напомнил, что 14 лет назад на Лисаковском горно-обогатительном комбинате уже пытались запустить технологическую цепочку обесфосфоривания. Даже произвели 6000 т концентрата с содержанием железа 60% и фосфора 0,2%, что значительно лучше текущих технологических параметров лисаковского концентрата (содержание железа 49,1% и фосфора 0,74%).

- Но процесс был нестабильным, сопряжен со многими аварийными остановками оборудования, - прокомментировал Басин.

И высказал мнение: сыграло свою роль то, что технологию не отработали на опытно-промышленной установке, а сразу «привязали» к большим объемам. Сейчас АО «QARMET» вернулось к идее обесфосфоривания руды.

- В ближайшее время начнем конструировать и строить опытно-промышленную установку, - проинформировал генеральный директор АО. - Работа начата, уже выбираем оборудование.

Сумма инвестиций в проект - $260 млн. Планируется, что к 2027 году технологическая цепочка обесфосфоривания будет отлажена. Это даст возможность лисаковчанам производить куда более востребованный продукт. По словам Басина, ГОК может давать 1,8 млн тыс. т концентрата в год. Но главный его потребитель - Карагандинский металлургический комбинат - берет только 600-800 тыс. т . Из-за высокого содержания фосфора.

- Хорошие руды в мире заканчиваются, - отметил Вадим Басин, - уже виден предел. А вот сложных руд много. Так что придется искать способы их использования, в нашем случае - способы обесфосфоривания. Аналогичную работу ведет китайская компания в Алжире. Там тоже строится завод по обесфосфориванию и обогащению таких руд. Мы с ними в контакте. Будет такое небольшое соревнование. Это даже интересно, у кого получится проблему решить, в какие сроки и с какой степенью эффективности.

Модератор форума, экономист Рахим ОШАКБАЕВ уточнил, можно ли считать этот проект технологически «пионерским в мировом масштабе».

- Если получится, то действительно имеем шанс стать первыми в мире, - ответил Басин. - Тогда продукт будет интересен не только нашему комбинату. К нам уже обращаются крупные производители стали из соседних стран. Дали понять - если получится у нас, они готовы брать концентрат в больших объемах.

Фото Бердиболата Коркембаева