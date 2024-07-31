С 1 по 3 августа жители Казахстана смогут посетить государственные онкоцентры в дни открытых дверей, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком лёгкого, который ежегодно отмечают 1 августа.

Все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) лёгких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака лёгкого и повышение осведомлённости населения о важности регулярных проверок.

"Рак лёгкого является одним из самых распространённых онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно выявляется около 3500 новых случаев. Основной причиной этого заболевания является курение, что составляет примерно 90% всех случаев. Важно отметить, что раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение. Казахстанские онкологи настоятельно рекомендуют курильщикам в возрасте от 45 до 69 лет ежегодно проходить НДКТ лёгких. Этот метод позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление", – отметили в Минздраве.

Обращаться за консультацией рекомендуется при наличии следующих симптомов:

быстрая утомляемость, которой раньше не было;

дискомфорт в грудной клетке;

плохая переносимость физических нагрузок;

постоянный сухой кашель;

боли в грудной клетке;

одышка;

кровохарканье.

Приём будет проходить в 20 государственных онкоцентрах бесплатно. Предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь удостоверение личности. Дополнительную информацию можно получить по указанным телефонам.