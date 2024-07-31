Казахстанцы смогут бесплатно пройти скрининг лёгких в онкоцентрах
С 1 по 3 августа жители Казахстана смогут посетить государственные онкоцентры в дни открытых дверей, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком лёгкого, который ежегодно отмечают 1 августа.
Все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) лёгких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака лёгкого и повышение осведомлённости населения о важности регулярных проверок.
"Рак лёгкого является одним из самых распространённых онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно выявляется около 3500 новых случаев. Основной причиной этого заболевания является курение, что составляет примерно 90% всех случаев. Важно отметить, что раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение. Казахстанские онкологи настоятельно рекомендуют курильщикам в возрасте от 45 до 69 лет ежегодно проходить НДКТ лёгких. Этот метод позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление", – отметили в Минздраве.
Обращаться за консультацией рекомендуется при наличии следующих симптомов:
- быстрая утомляемость, которой раньше не было;
- дискомфорт в грудной клетке;
- плохая переносимость физических нагрузок;
- постоянный сухой кашель;
- боли в грудной клетке;
- одышка;
- кровохарканье.
Приём будет проходить в 20 государственных онкоцентрах бесплатно. Предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь удостоверение личности. Дополнительную информацию можно получить по указанным телефонам.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.