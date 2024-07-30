Более 1500 доз "синтетики" на 12 млн тенге изъяли полицейские у рудничанина
Ксения РЕБИК
35-летний житель Рудного был установлен и задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2024". Во время обыска его квартиры обнаружили и изъяли множество zip-пакетов с порошкообразным веществом и электронные весы.
Экспертиза показала, что изъятые вещества - это синтетические наркотики, общий вес - 600 г.
– На улицы населенных пунктов региона не допущено более полутора тысяч доз синтетического наркотика, стоимость которых на "черном рынке" составляет порядка 12 млн тенге, – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан АХМЕТОВ. - Работа по выявлению лиц, занимающихся сбытом наркотика, продолжается.
По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый находится под арестом.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.