35-летний житель Рудного был установлен и задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2024". Во время обыска его квартиры обнаружили и изъяли множество zip-пакетов с порошкообразным веществом и электронные весы.

Экспертиза показала, что изъятые вещества - это синтетические наркотики, общий вес - 600 г.

– На улицы населенных пунктов региона не допущено более полутора тысяч доз синтетического наркотика, стоимость которых на "черном рынке" составляет порядка 12 млн тенге, – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан АХМЕТОВ. - Работа по выявлению лиц, занимающихся сбытом наркотика, продолжается.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый находится под арестом.