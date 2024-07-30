Оценка прозвучала из уст заместителя начальника департамента полиции Костанайской области Алексея МИЛЮКА. Сегодня, 30 июля, на совещании в областном акимате анализировали факторы, которые приводят к росту ДТП.

Один из этих факторов — квалификация людей за рулем, в том числе впервые получивших права. С начала года в области таких 2090 человек. На условиях сдачи экзаменов на права и заострил внимание Алексей Милюк.

Фото Бердиболата Коркембаева

- В области имется два специализированных ЦОНа в областном центре и Аркалыке, - сказал он, - на автодроме Костаная установлены знаки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, дорожная разметка изношена. Из имеющихся автомашин только одна категории В соответствует правилам приема практических экзаменов, остальные не соответствуют. И в целом общее техническое состояние автомашин оставляет желать лучшего. Изношенность их предельная. В Аркалыке прием практического экзамена осуществляется только на категорию В. Другой транспорт отсутствует, люди вынуждены поэтому ездить для сдачи экзамена в Костанай.

Заместитель начальника ДП отметил также, что автодром нужен и в Житикаре. Это бы позволило сократить нагрузку на спецЦОН в областном центре, и людям было бы удобнее. Эта часть выступления Милюка осталась без комментариев.



