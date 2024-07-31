О появлении новой услуги в мобильном приложении eGov сообщила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии", передает Tengrinews.kz.

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"Теперь казахстанцы могут получать справку об отсутствии судимости на своих детей через мобильное приложение eGov Mobile. Эта услуга доступна для родителей и законных представителей несовершеннолетних", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Пользователи могут выбрать формат справки: в электронном виде или в бумажном с апостилем. Если казахстанец выбирает справку с апостилем, нужно указать адрес филиала госкорпорации "Правительство для граждан" и оплатить государственную пошлину.

Справка о наличии либо отсутствии судимости необходима для оформления визы при выезде за границу, получения вида на жительство, приема в гражданство РК, восстановления либо выхода из него.

Чтобы получить услугу, выполните следующие шаги:

Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и перейдите в раздел "Трудоустройство и занятость". Выберите "Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости" и заполните необходимые поля. Подпишите заявку с помощью Face ID/Touch ID.

Результат можно проверить в истории личного кабинета.

Срок оказания услуги - 10 минут, а при необходимости дополнительной проверки - до 5 рабочих дней. Для справок, необходимых для выезда за границу, срок также составляет до 5 рабочих дней.

По информации НИТ, получение справки о наличии или отсутствии судимости - одна из популярных услуг на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. За все время граждане Казахстана обратились за ней более 30 миллионов раз.