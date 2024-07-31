Еще одна справка стала доступна для казахстанцев в eGov Mobile
О появлении новой услуги в мобильном приложении eGov сообщила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии", передает Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
"Теперь казахстанцы могут получать справку об отсутствии судимости на своих детей через мобильное приложение eGov Mobile. Эта услуга доступна для родителей и законных представителей несовершеннолетних", - говорится в распространенном пресс-релизе.
Пользователи могут выбрать формат справки: в электронном виде или в бумажном с апостилем. Если казахстанец выбирает справку с апостилем, нужно указать адрес филиала госкорпорации "Правительство для граждан" и оплатить государственную пошлину.
Справка о наличии либо отсутствии судимости необходима для оформления визы при выезде за границу, получения вида на жительство, приема в гражданство РК, восстановления либо выхода из него.
Чтобы получить услугу, выполните следующие шаги:
- Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и перейдите в раздел "Трудоустройство и занятость".
- Выберите "Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости" и заполните необходимые поля.
- Подпишите заявку с помощью Face ID/Touch ID.
Результат можно проверить в истории личного кабинета.
Срок оказания услуги - 10 минут, а при необходимости дополнительной проверки - до 5 рабочих дней. Для справок, необходимых для выезда за границу, срок также составляет до 5 рабочих дней.
По информации НИТ, получение справки о наличии или отсутствии судимости - одна из популярных услуг на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. За все время граждане Казахстана обратились за ней более 30 миллионов раз.
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