Тренера по боксу оштрафовали на 70 000 тенге за нецензурную брань в костанайском кафе
Ксения РЕБИК
Видео камер наблюдения, снятое 20 июля в кафе "MCoffee", на днях распространили в социальных сетях. На кадрах двое клиентов, один из них выражается матом в адрес бармена, а затем хватает его за футболку и бьет по лицу. Как выяснилось, мужчины - тренеры по боксу ДЮСШ Куаныш Куликов и Даулет Танабаев.
Кадр из видео
Дело по статье "Мелкое хулиганство" в отношении Куаныша Куликова, который и матерился на бармена в кафе, 29 июля рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям.
- В судебном заседании Куликов вину признал и пояснил, что бармен отказался их обслуживать, а в ходе конфликта бармен оскорбил его, что возмутило Куликова и он стал выражаться в адрес бармена нецензурной бранью, - говорится в постановлении суда. - Куликов признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей (73 840 тенге).
Постановление в законную силу еще не вступило.
В управлении спорта Костанайской области сообщили, что сейчас создается рабочая группа совместно с областной федерацией бокса.
- Данный инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета по спорту, - отметили в ведомстве.
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