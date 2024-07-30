Видео камер наблюдения, снятое 20 июля в кафе "MCoffee", на днях распространили в социальных сетях. На кадрах двое клиентов, один из них выражается матом в адрес бармена, а затем хватает его за футболку и бьет по лицу. Как выяснилось, мужчины - тренеры по боксу ДЮСШ Куаныш Куликов и Даулет Танабаев.

Кадр из видео

Дело по статье "Мелкое хулиганство" в отношении Куаныша Куликова, который и матерился на бармена в кафе, 29 июля рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям.

- В судебном заседании Куликов вину признал и пояснил, что бармен отказался их обслуживать, а в ходе конфликта бармен оскорбил его, что возмутило Куликова и он стал выражаться в адрес бармена нецензурной бранью, - говорится в постановлении суда. - Куликов признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей (73 840 тенге).

Постановление в законную силу еще не вступило.

В управлении спорта Костанайской области сообщили, что сейчас создается рабочая группа совместно с областной федерацией бокса.

- Данный инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета по спорту, - отметили в ведомстве.