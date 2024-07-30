О том, что в сентябре стартует новая прививочная кампания, напомнили сегодня, 30 июля, на брифинге в РСК. Впервые об этом сообщали в феврале текущего года.

В обширную группу вирусов папилломы человека (ВПЧ) микробиологи включают более 170 видов вирусов. Эти вирусы весьма широко распространены в мире и вызывают различные заболевания человека, среди которых и рак шейки матки.





Как отметила на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим ДОСУМОВА, рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы среди онкологических заболеваний у женщин. Ежегодно в Казахстане регистрируется около 1600 новых случаев рака шейки матки и каждые три дня умирают две женщины от этой болезни. Лечения от вируса папилломы человека пока не существует. Единственный метод профилактики этого опасного заболевания - вакцинация. Со временем, благодаря плановой вакцинации, рак шейки матки можно будет ликвидировать.

Гулим Досумова заострила внимание: вопреки предубеждениям и слухам о том, что применяемые вакцины приводят к бесплодию, на самом деле вакцинация не влияет на способность к зачатию и на течение будущих беременностей.

В Казахстане зарегистрированы вакцины Cervarix (двухвалентная) и Gardasil (четырехвалентная), они применяются более чем в 125 странах мира.

- Для вакцинации девочек у нас будет использоваться вакцина Gardasil компании Merck Sharp & Dohme (MSD), - добавила Гулим Коптлеуовна. - Эта вакцина сертифицирована ВОЗ, является безопасной и очень эффективной. Вакцина нацелена на типы вирусов, вызывающих большинство видов рака шейки матки и почти все виды генитальных бородавок. На сегодня в мире использовано более 500 миллионов доз вакцины от вируса папилломы человека и нет никаких данных о серьезных побочных реакциях.

В Костанайской области планируется привить 5 300 девочек в возрасте от 9 до 11 лет. Этот возраст выбран, чтобы успеть с вакцинированием до первых половых контактов, ведь заражение происходит половым путем. Вакцинация будет бесплатной.

Фото РСК

