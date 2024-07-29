В спортивном комплексе "Астана" прошли соревнования “Grappling Summer Championship” под эгидой United World Wrestling (Всемирная Ассоциация борьбы). Побороться за медали, грамоты и подарки от спонсоров собралось более 350 грэпплеров.

Спортсмены из клубов "Арлан ММА", Qazaq Batyry Qostanai, "Жауынгер", "Вершина", "Аламан", "Питбуль", OSS team, "Барс", Mendykara team, "Орда", Qazaq Batyry Tobyl, Zhilkishbay pro team и других, от самых юных, до мужчин и ветеранов, радовали зрителей арсеналом эффектных бросков, болевыми и удушающие приёмами.

Отлично показал себя гость из Акмолинской области (OSS team Kokshetau) Арыстанбек Гиззатов, занявший первое место в весе до 71 кг. На втором месте Максим Павлов (СПК "Аламан"), на третьем - Мирет Байкенов (СК "Жауынгер", Рудный).

Дамир Алдашев (слева), Максат Сарсекеев, Газизбек Назарбеков

В весе до 77 кг тренер из рудненского клуба "Жауынгер" Маскат Сарсекеев взял золото. Серебро у Дамира Алдашева (СК "Вершина"), бронза - у Газизбека Назарбекова (СК "Жауынгер", Рудный).

Судейский состав областного турнира по грэпплингу UWW

- Мы проводим данный турнир для популяризации грэпплинга и спортивного образа жизни среди молодёжи, - сказал на церемонии открытия руководитель Ассоциации боевых искусств Костанайской области, старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Выражаем благодарность руководителю спортивного клуба "Вершина" за организацию мероприятия и предоставленные медали хорошего качества - они были сделаны на заказ.

Даниил Аракелян (слева), Ахмет Ибрашев, Ержан Жаксылык. Награждение проводит Мереке Исмагулов

Юный Ахмет Ибрашев (Qazaq Batyry Qostanai) стал чемпионом в возрастной категории 16-17 лет, серебро у Даниила Аракеляна (СПК Аламан), бронза - у Ержана Жаксылыка (Zhilkishbay pro team). Кроме того, Ибрашев взял серебро в весе 58 кг в возрастной категории 18-20 лет. Чемпионом здесь стал Шакир Уркербаев (Qazaq Batyry Qostanai), на третьем месте Абильмансур Жолдасбай (Qazaq Batyry Qostanai).

Именитый м. с. м. к. по грэпплингу UWW Рамазан Кусаинов (тренер Qazaq Batyry Qostanai) забрал золото в весовой категории до 100 кг, второе место у Диаса Айтугулова из Жауынгера (Рудный), третье место занял Арман Аппасов (Qazaq Batyry Qostanai).

Адлан Мадаев - чемпион турнира в весовой категории до 84 кг

Мастер класс в весе до 84 кг показал чемпион мира по грэпплингу UWW, м. с. м. к. и по совместительству тренер Академии Qazaq Batyry Qostanai Адлан Мадаев, завершив все схватки досрочно и в финале эффектно выиграв болевым приёмом на ногу. Второе место занял Андрей Якименко (СК Вершина), на третьем месте Адлет Губайдулин (СК Вершина).

Одноклубник Мадаева, к. м. с. по грэпплингу UWW Дмитрий ПЕТРЕНКО взял бронзу в весе до 92 кг.

Максим Павлов (слева), Дамир Алдашев, Дмитрий Петренко

- Приехав с Кубка РК по грэпплингу UWW, прошедшего в Алматы, восстанавливался. В категорию 84 кг не зашёл, пару килограммов сгонять не стал. Решил выйти в весе до 92 кг, - поделился Дмитрий.

Оспаривать 3-е место против Петренко вышел действующий капитан полиции Глеб Лобазов, тренирующийся под руководством чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу Серджио Де Соуза (Qazaq Batyry Tobyl). Лобазов уверенно начал действовать, но Петренко перехватил инициативу и выиграл болевым приёмом на ногу (ахиллом). Хруст от проведённого приёма был слышен и зрителям. В результате Лобазов был вынужден после схватки обратиться к врачу.

Золото здесь взял Дамир Алдашев (СК "Вершина"), выступавший в трёх весовых категориях. Серебро у его однокомандника Андрея Якименко, выступавшего в двух катеогориях.



Среди ветеранов (35+) стоит отметить Валихана Ахметова (Qazaq Batyry Qostanai), уверенного забравшего два золота: в категориях до 84 кг и до 92 кг. Причем Ахметов выиграл все схватки досрочно.

Фархат Саттаров (слева), Валихан Ахметов, Кайрат Жукен

Финал в весе до 84 кг с Валиханом разделил Фархат Сатаров (Qazaq Batyry Tobyl), занявший второе место. Третье место занял Кайрат Жукен (Qazaq Batyry Qostanai) Однако в весе до 92 кг на втором месте был уже Кайрат Жукен, а бронза досталась Эльчину Умудову (Qazaq Batyry Tobyl).



Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области