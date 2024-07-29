Сегодня, 29 июля, заслуженному деятелю физической культуры и спорта РК Виктору БОРЗОВУ исполнилось 80 лет.

Виктор Борзов стоял у истоков развития легкой атлетики в Лисаковске

Далеко за пределами Лисаковска хорошо известно имя этого тренера-преподавателя высшей категории из небольшого города.

Уроженец села Банновка Федоровского района Виктор Андреевич стоял у истоков становления лисаковского спорта, вложил огромные усилия в его развитие в этом городе и подарил путевку в спорт сотням молодых лисаковчан.

Спортивное же будущее самого Виктора Андреевича в свое время определили уроки физкультуры. В Майкульской семилетней школе, где он учился, не было спортивного зала, приходилось заниматься в школьных коридорах, а при необходимости и в местном клубе, помещение которого быстро переоборудовалось самими же учениками под занятия спортом. Но зато, кроме обычных уроков физкультуры, ученики этой школы занимались даже фехтованием и современным пятиборьем, поскольку рядом был конезавод. «Спортивное зерно», по признанию юбиляра, было положено в его душу именно в школьные годы учителем Николаем Ивановичем Штукиным.

После окончания десятилетки в Озерном Виктор поступил в Кустанайский сельхозтехникум, после обучения в котором был призван в армию. И во время службы в Дальневосточном военном округе, где его дружба со спортом продолжилась и окрепла, то самое «спортивное зерно» и «проросло». Выиграв первенство округа по кроссу и выступив на чемпионате Вооруженных сил, Виктор Борзов продолжил службу в Хабаровске в спортроте. А уже после службы во время учебы в пединституте на только что открывшемся спортфаке широкое поле спортивной деятельности появилось в только начавшемся строиться городе Лисаковске - эта была всесоюзная ударная стройка, куда ехали молодые люди.

- У нас в городе был большой энтузиаст спорта Петр Ильич Синякин, который и пригласил меня сюда работать, - вспоминает Виктор Андреевич, проработавший с 1971 года больше шести лет председателем спорткомитета.

Спортивных баз, естественно, в строящемся городе еще не было. И энтузиасты спорта начинали с организации лыжных баз, которые самостоятельно оборудовали в подвалах домов. Потом они перешли к сооружению 25-метровых стрелковых тиров. В стране в то время в почете было многоборье ГТО и в этих тирах принимались нормативы по стрельбе у сотрудников и рабочих практически всех предприятий и организаций города. Со временем в городе появился и стадион, и своя спортивная школа, созданием которой непосредственно занимался Виктор Борзов. А после открытия ДЮСШ ушел в нее работать тренером по легкой атлетике.

Тренерский коллектив лучшего в Лисаковской ДЮСШ отделения - отделения легкой атлетики

Когда спорт в Лисаковске был поставлен на более надежные рельсы при поддержке местной власти, здесь стали организовываться масштабные мероприятия. Виктор Борзов стал одним из организаторов трех сверхмарафонов «По пути целинной славы» длиной по 1000 км.

В первом пробеге, состоявшемся в 1984 году и маршрут которого проходил по населенным пунктам области, бегуны провели в пути 17 дней.

Еще во время учебы в институте Виктор Борзов старался не только усваивать предлагаемые знания, но и много читал материалов по своей будущей профессии, порой заказывая соответствующую литературу в известных университетах страны.

- Я мечтал быть тренером по легкой атлетике, поэтому и занимался самообразованием, - говорит Виктор Борзов.

При этом он сам, будучи бегуном на средние дистанции, успешно выступал в республиканских и всесоюзных соревнованиях.

И мечта превратилась в реальность. Причем занимался он со всеми желающими, осознавая, что для кого-то пределом занятий может стать спортивный разряд, а для кого-то достижением было и то, что он просто занимается спортом. А потенциал своего воспитанника он мог определять при первой же встрече.

Вениамин Солдатенко (третий слева) в Лисаковске знакомится с работой подшефного отделения легкой атлетики (пятый слева - Виктор Борзов)

Одним из самых болезненных в тренерской деятельности Виктора Андреевича оказался переходный период после развала Советского Союза. В эти годы большую поддержку становлению спорта в молодом городе оказало общество «Динамо» в лице серебряного призера Олимпийских игр 1972 года по спортивной ходьбе на 50 км, рекордсмена мира, заслуженного мастера спорта СССР Вениамина Солдатенко. Именно к нему, занимавшему должность заведующего отделом легкой атлетики и гимнастики в республиканском обществе «Динамо», специально ездил в Алматы Виктор Борзов решать проблемы спортшколы и, в частности, отделения легкой атлетики, которое взяло под свое крыло это спортивное общество. И тогда его воспитанники занимали достаточно высокие места в республиканских стартах, порой устанавливая рекорды на отдельных дистанциях, которые держались многие годы. Как ни странно, но именно этот период Виктор Андреевич считает наиболее успешным в своей тренерской карьере.

Андрей Викторович и Виктор Андреевич Борзовы

Первым же его воспитанником, добившихся больших высот в легкой атлетике, стал его сын Андрей, дважды выигравший первенство СССР среди школьников.

А сложившийся позже тренерский дуэт Виктора Андреевича и Андрея Викторовича Борзовых не раз приносил успехи на республиканском уровне. Среди воспитанников этого дуэта завоевавшие немало наград для Костанайской области мастер спорта РК в беге на 400 м с барьерами Даниил Литвинов, Данил Мельников, Ульяна Плеханова, Элина Румянцева. Участником Всемирной Универсиады 2013 г. в Казани был мастер спорта РК Иван Объезчик, занявший там девятое место в беге на 800 м.

Порой Виктор Андреевич находил талантливых бегунов в других регионах области, но прежде, чем пригласить их в Лисаковск, он навещал их дома, знакомился с родителями, обговаривал все условия. А привилегиями этих условий были... тренировки до седьмого пота, уже которые могли принести зачисление в областной центр подготовки олимпийского резерва, сборы и новые, более ответственные старты. И каждый, кто делал такой выбор, говорил потом, что он в хороших и надежных руках.

Виктор Борзов со своими воспитанниками чемпионом РК в беге на 800 м и 1500 м Иваном Объезчиком (слева) и чемпионом РК среди юниоров на 1500 м и 3000 м Данилом Мельниковым

Так пусть же в таких руках окажутся талантливые молодые легкоатлеты, которыми богата костанайская земля. Главное - вовремя разглядеть талант, а для этого нужно работать, утверждает Виктор Андреевич. И сейчас в Лисаковской ДЮСШ занимаются этой нелегкой тренерской деятельностью люди, прошедшие в разное время через руки юбиляра и связавшие свою судьбу со спортом, с которыми он продолжает поддерживать общение. Он, как сам выражается, старается «быть на плаву» в этих отношениях.

Юбилей Виктора Борзова пришелся на первые дни Олимпиады в Париже. И это весьма символично, ведь среди его воспитанников есть и участник трех Олимпийских игр - директор Лисаковской ДЮСШ, обладатель полного комплекта наград трех Азиатских игр в спортивной ходьбе на 20 км, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерий Борисов.

Фото из архива семьи Борзовых