Вопрос о том, что в городе отсутствуют велосипедные дорожки и будут ли исправлять эту ситуацию, задал "НГ" житель Костаная. Мы спросили об этом акима города Марата ЖУНДУБАЕВА на аппаратном совещании сегодня, 29 июля.

- У нас, к сожалению, вот такого бесшовного трафика велосипедного по городу не получится - светофоры и так далее, - сказалл аким. - Что касается велосипедной инфраструктуры - в ПДП новых микрорайонов она учтена. В Береке она есть. В Кунае сделаем. Мы сейчас ремонтируем набережную Шагала, должны её сдать ко Дню города. Там длиной 1,5 км будет велосипедная дорожка. Как раз с Триатлон-парком будет такой коннект. Другой вопрос - сейчас по существующим дорогам сделать возможность велосипедистам передвигаться хотя бы из какой-то части города к Триатлон-парку. Мы должны сделать проект и после этого будем модернизировать эти дороги.

По словам Жундубаева, концепция велосообщения разных частей города с Триатлон-парком ещё в разработке.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА