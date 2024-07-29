Осужденного за мошенничество жителя Костанайской области оправдал Верховный суд Казахстана
Получившего приговор за операции с недвижимостью казахстанца оправдали в Верховном суде по протесту генерального прокурора, передает Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Казахстанец по фамилии Кенжегарин был приговорен к году ограничения свободы за мошенничество. Такой приговор ему вынес Алтынсаринский районный суд. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Но мужчина не сдался и дошел до Верховного суда, сообщила Генпрокуратура.
Дело, из-за которого Кенжегарин попал в такие неприятности с судами, развивалось так.
Кенжегарин, подав документы в комиссию по легализации Алтынсаринского района Костанайской области, легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.
В последующем апелляционная инстанция Костанайского областного суда признала решение о легализации незаконным, так как Кенжегарин предоставил комиссии ложные сведения о покупке квартиры.
В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество.
Хотя фактически допрошенные по делу свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тысяч тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки.
При этом у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем.
При данных обстоятельствах Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.
"Таким образом, в действиях Кенжегарина не имеются признаки состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел", - сообщила Генпрокуратура.
Верховный суд согласился с доводами генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование.
По кассационному протесту генерального прокурора Верховный суд оправдал Кенжегарина.
"Всего за первое полугодие по кассационным протестам генерального прокурора оправдано 4 лица, путем снижения меры наказания, переквалификации действий, смягчения режима уголовно-исполнительного учреждения улучшено положение 82 лиц", - добавили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.