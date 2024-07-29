Получившего приговор за операции с недвижимостью казахстанца оправдали в Верховном суде по протесту генерального прокурора, передает Tengrinews.kz.

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Казахстанец по фамилии Кенжегарин был приговорен к году ограничения свободы за мошенничество. Такой приговор ему вынес Алтынсаринский районный суд. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Но мужчина не сдался и дошел до Верховного суда, сообщила Генпрокуратура.

Дело, из-за которого Кенжегарин попал в такие неприятности с судами, развивалось так.

Кенжегарин, подав документы в комиссию по легализации Алтынсаринского района Костанайской области, легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.

В последующем апелляционная инстанция Костанайского областного суда признала решение о легализации незаконным, так как Кенжегарин предоставил комиссии ложные сведения о покупке квартиры.

В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество.

Хотя фактически допрошенные по делу свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тысяч тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки.

При этом у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем.

При данных обстоятельствах Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.

"Таким образом, в действиях Кенжегарина не имеются признаки состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел", - сообщила Генпрокуратура.

Верховный суд согласился с доводами генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование.

По кассационному протесту генерального прокурора Верховный суд оправдал Кенжегарина.

"Всего за первое полугодие по кассационным протестам генерального прокурора оправдано 4 лица, путем снижения меры наказания, переквалификации действий, смягчения режима уголовно-исполнительного учреждения улучшено положение 82 лиц", - добавили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.