Проект по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat стартует в конце месяца. С 31 июля электронная очередь начнет действовать на двух автомобильных пунктах пропуска - «Желкуар» и «Акбалшык, еще на одном - АПП «Аят» - с 9 сентября.

Иллюстративное фото: NUR.KZ

В рамках пилотного режима перевозчики, планирующие выезд с территории Казахстана через эти автомобильные пункты пропуска, должны забронировать место в электронной очереди через приложение CarGoRuqsat.

Для этого необходимо перейти на сайт cgr.qoldau.kz, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.

После одобрения заявки необходимо вовремя прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.

- Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz, - рассказали в пресс-служе департамента государственных доходов по Костанайской области. - Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в представлении перевозчиками возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах.