Специалисты считают, что с 2000-х годов массовая закладка садов с апортом происходила в условиях, не соответствующих требованиям этого сорта. Разработать национальный стандарт для яблони сорта апорт предложили на заседании общественного совета при Министерстве торговли и интеграции РК, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что стандарт должен регулировать технологический процесс возделывания яблони этого сорта в орошаемых и неорошаемых садах.

С предложением выступила член общественного совета и президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева. По её словам, начиная с 2000-х годов массовая закладка садов с сортом апорт происходила в условиях, не соответствующих требованиям этого сорта. В результате, несмотря на увеличение валового сбора, резко снизилось качество плодов. Это было вызвано тем, что черенки для саженцев заготавливали не с отборных маточных деревьев, а с деревьев с хорошим приростом, часто малоценных клонов, и с низким уровнем агротехники. Эти факторы способствовали ухудшению состояния деревьев, их поражаемости заболеваниями, а также снижению товарных характеристик плодов.

Фото МТИ РК

Айжан Наурзгалиева отметила, что для сохранения алматинского апорта, зарегистрированного в качестве географического указания, члены Ассоциации производителей пришли к выводу о необходимости разработки национального стандарта, который будет распространяться на технологический процесс возделывания яблони сорта апорт в различных условиях.

Генеральный директор Казахстанского института стандартизации и метрологии Еркежан Амирханова сообщила, что в Едином государственном фонде нормативных технических документов отсутствуют действующие национальные или межгосударственные стандарты на яблоки сорта апорт. Она отметила, что в 1985 году был разработан и принят республиканский стандарт РСТ КазССР 792-85 "Яблоня. Сорт апорт. Типовой технологический процесс возделывания". Этот документ устанавливал требования к местности и участку для посадки, подготовке почвы, уходу за садом и методам контроля. Однако, согласно статье 16 Закона РК "О стандартизации", РСТ КазССР не относится к документам по стандартизации.

Тем не менее Еркежан Амирханова подтвердила готовность института поддержать инициативу по разработке нового стандарта на основе существующего.