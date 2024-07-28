В трех районах отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае
28 июля 2024, 13:23 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 29 июля по 3 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце июля и начале августа запланированы работы на высоковольтных линиях и подстанции в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-88а (работы на ВЛ)
с 29 июля по 3 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 140-162,
- ул. Пролетарская 61-108,
- ул. Дулатова 127-181,
- пр. Назарбаева 74-95,
- ул. Алтынсарина 137-149.
КТП-161а (работы на ВЛ)
с 29 июля по 3 августа с 10:00 до 18:00
- АЗС № 6 – Эталон,
- сауна «Майами – Сити»,
- агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 95-191,191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Летунова 111-125,
- ул. Комарова 71-134,
- ул. Соколовского 2-22,
- ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 23/12-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12,
- ул. Хакимжановой 55-154,
- ул. Панфилова 1-22.
ТП-462 (работы на ПС)
29 июля с 10:00 до 18:00
- НАО «Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы» по пр. Тауелсіздік 118,
- учреждение «Костанайский социально – технический колледж» по пр. Тауелсіздік 118 а.
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