План работ Костанайской Горэлектросети с 29 июля по 3 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце июля и начале августа запланированы работы на высоковольтных линиях и подстанции в трех районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 29 июля по 3 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 140-162,

ул. Пролетарская 61-108,

ул. Дулатова 127-181,

пр. Назарбаева 74-95,

ул. Алтынсарина 137-149.

КТП-161а (работы на ВЛ)

с 29 июля по 3 августа с 10:00 до 18:00

АЗС № 6 – Эталон,

сауна «Майами – Сити»,

агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор:

ул. Л.Беды 95-191,191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11,

ул. Садовая 1-22,

ул. Летунова 111-125,

ул. Комарова 71-134,

ул. Соколовского 2-22,

ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 23/12-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12,

ул. Хакимжановой 55-154,

ул. Панфилова 1-22.

ТП-462 (работы на ПС)

29 июля с 10:00 до 18:00