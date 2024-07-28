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В трех районах отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае

28 июля 2024, 13:23 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 29 июля по 3 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце июля и начале августа запланированы работы на высоковольтных линиях и подстанции в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 29 июля по 3 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 140-162, 
  • ул. Пролетарская 61-108, 
  • ул. Дулатова 127-181, 
  • пр. Назарбаева 74-95, 
  • ул. Алтынсарина 137-149.

КТП-161а (работы на ВЛ)

с 29 июля по 3 августа с 10:00 до 18:00

  • АЗС № 6 – Эталон, 
  • сауна «Майами – Сити», 
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 95-191,191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11,
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Летунова 111-125, 
  • ул. Комарова 71-134, 
  • ул. Соколовского 2-22, 
  • ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 23/12-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, 
  • ул. Хакимжановой 55-154, 
  • ул. Панфилова 1-22.

ТП-462 (работы на ПС)

29 июля с 10:00 до 18:00

  • НАО «Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы» по пр. Тауелсіздік 118, 
  • учреждение «Костанайский социально – технический колледж» по пр. Тауелсіздік 118 а.