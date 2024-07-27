Народные новости

Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?

Fasd

27 июля 2024, 14:27

Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге. Сам аким Костанайской области сказал. Вопрос: а кто-нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае?

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