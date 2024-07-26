25 июля в Костанайской областной научной библиотеке им. Л.Н. Толстого состоялся традиционный городской шашечный турнир ветеранов. Турнир собрал большинство опытнейших игроков города и области и прошел в борьбе, полной неожиданностей. Судьба медалей решалась буквально в последних турах, причем определяющей стала самая последняя встреча между Касымом Сатубалдиным и Жалгасом Спановым.

В последние годы Сатубалдин обычно успешно выступает в турнирах. И на этот раз, несмотря на поражение в личной встрече с Юрием Бондаренко, он настолько убедительно играл с остальными, что должен был подойти к финишу с равным с Бондаренко количеством очков. Спанов же, хотя и растущий спортсмен, но в лидерах не числился. Однако совершенно неожиданно, причем в интересной борьбе, он одолел Сатубалдина.

Завершающая и решающая партия турнира. За доской Касым Сатубалдин (слева) и Жалгас Спанов

В итоге первое место занял Юрий Бондаренко. Вторым, опять-таки, неожиданно при очень сильном составе участников стал опытный Вячеслав Тупицын, проигравший лишь один микроматч победителю турнира. Третьим же оказался Касым Сатубалдин, подтвердивший даже несмотря на завершающую неудачу свой высокий статус. Содержательную игру показали сильные кандидаты в мастера Отарий Квиквиния, Айдар Бигалиев, Абай Доскенов. Полными неожиданных поворотов стали и партии старейшего из участников турнира Ивана Козьмы: в целом ряде его партий ситуация менялась с калейдоскопической быстротой.

Отарий Квиквиния, Жаксыбай Есенжолов, Вячеслав Тупицын и его супруга Людмила Тупицына (слева направо)

Касым Сатубалдин занял третье место в турнире

Инфобокс

Приводим одну из партий турнира, сыгранную Юрием Бондаренко с Жалгасом Спановым. Она завершилась не очень сложной, типичной, но при этом эффектной пятиходовкой с проходом белых в дамки. Предлагаем читателям самим найти путь к победе: ход белых.

Партия дана по памяти Юрием Бондаренко. Интересно, что он не помнит точную расстановку абсолютно всех шашек, и даже цвет, которым здесь играл сам. И это не случайно. Обычно запоминаются порядок ходов либо идея и механизм удара. В популярной литературе описан случай, когда гроссмейстер-шахматист (а в этом шашки и шахматы аналогичны) и артист, демонстрирующий уникальную память, удивили друг друга. Артист - тем, что запомнил беспорядочно расставленные на доске шахматные фигуры, а гроссмейстер – тем, что восхитился этим. Почему? Да потому, что позиция, лишенная логики и взаимосвязи ходов и фигур, требовала совсем иных путей запоминания, таких, которые в целом шахматистам не свойственны.