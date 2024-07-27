Проект заявлен АО «НК «QazaqGaz». Строительство малотоннажного завода СПГ (сжиженного природного газа) для национального оператора - «опыт в расширении компетенций». Для Костанайской области это уже третья попытка наладить такого рода производство.

- Мы имеем компетенцию в работе с компремированным газом (сжатым - «НГ»), но в работе со сжиженным будет определенная новизна. Это то, к чему мы стремимся в рамках инноваций по нашей компетенции, - говорил 25 июля на инвестиционном форуме в Костанае заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Акбар ТУЛЕГЕНОВ. - Завод планируем малотоннажный. В октябре текущего года уже ождидаем завершение разработки проектно-сметной документации. Начнем работы либо в конце текущего, либо в начале следующего года. Мы готовы реализовывать проект собственными средствами, но технологических партнеров мы будем очень рады поприветствовать в нем. Продукция завода СПГ будет поставляться на внутренний рынок, обеспечивая энергобезопасность. У нас есть отдаленные районы, которые не газицифированы. И туда экономически невыгодно прокладывать газопровод. Имея производство СПГ мы можем решать проблему с газоснабжением в самых отдаленных районах. Ну и во время текущих ремонтов на газопроводах по области это может сыграть положительную роль.

Речь идет о строительстве завода, который будет производить 50 000 сжиженного природного газа в год. Судя по слайдам, которые сопровождали выступление спикера, компанией уже получены правоустанавливающие документы на 3,4 га земли, а также техусловия на газ, электричество, воду, выполнены инженерные изыскания по геодезии, ведется процесс согласования ситуационной схемы завода.

Сроки реализации проекта — 2023-2025 годы.

В Костанайской области предпринималось несколько попыток создания такого производства. В 2016 году это был проект с китайской компанией «Синьцзян Гуанхэй Петролеум». В конце концов инвестор счел будущее производство нерентабельным. В 2017 году, после EXPO, где внедренная в Астане технология СПГ демонстрировалась как «зеленая», экологически чистая, в Костанайской области попробовали привлечь в регион ТОО «Глобал Газ Груп» для строительства завода СПГ. Товарищество работало в партнерстве с россиянами, директор ТОО приезжал в Костанай и участвовал во встрече с президентом страны, объясняя ему, что метан сжижают, охлаждая до минус 160 градусов, он меняет агрегатное состояние, его можно перевозить в цистернах... Всех вроде бы захватила идея беструбной газификации отдаленных районов, но дело опять кончилось ничем.

Кстати, уровень газификации Костанайской области составляет 58,4%, куда входят и потребности предприятий. А из 526 населенных пунктов газифицировано 79, или 15%.



Фото Галины КАТКОВОЙ