В швейцарском городе Санкт-Галлене прошел первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором встречались местный футбольный клуб «Санкт-Галлен» и «Тобол».

В стартовом составе костанайского клуба на поле стадиона «Кибун Парк» вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, выведший команду с капитанской повязкой, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Альберт Габараев, полузащитники Ислам Чесноков, Цотне Мосиашвили, Эдедем Эссьен и Еркин Тапалов, а также игравшие впереди Ахмед Эль-Мессауди и Игор Иванович.

С мячом Еркин Тапалов / Фото instagram.com/fctobol

Хозяева, вернувшиеся в еврокубки спустя четыре года, постарались с первых минут завладеть инициативой. Но и гости при первой же возможности убегали в контратаки, две из которых в первые десять минут матча завершились угловыми ударами. А после розыгрыша второго стандарта Габараев головой пробил с подступов к вратарской площадке выше ворот. Швейцарцы заработали первый угловой удар на 13-й минуте, а через две минуты нанесли и первый удар по воротам, автором которого стал подключившийся к атаке английский защитник Чима Окороджи, пробивший низом с подступов к штрафной площадки слева в дальний угол. Но Покатилов в падении поймал мяч. Менее чем через минуту вратарь «Тобола» вновь вступил в игру, в падении поймав мяч поле удара справа из пределов штрафной площади французского нападающего хозяев Виллема Жеббеля, получившего проникающую передачу из глубины поля от полузащитника Бастьена Томы и пробившего в дальний нижний угол ворот.

Постепенно хозяева поля стали все больше беспокоить оборону костанайского клуба, и в середине тайма Жеббель, войдя с мячом в штрафную площадь опасно прострелил с правого края. Почти тут же дальний удар в левый нижний угол ворот нанес полузащитник Михайло Стеванович. И вновь Покатилов в падении поймал мяч. А в следующую минуту после ошибки Миладиновича мяч от ноги нападающего из Конго Шадрака Аколо отлетел в район 11-метровой отметки к Жеббелю, который с ходу пробил по воротам, но вовремя вышедший навстречу Покатилов ногой отбил мяч.

Альберт Габараев начинает контратаку «Тобола» / Фото instagram.com/fctobol

На 28-й минуте Ндиайе с левого края своей половины поля отдал длинный диагональный пас Тапалову, который сделал передачу вперед Ивановичу. Тот, дойдя почти до углового флага, вернулся к углу штрафной площади, переиграв по ходу двух защитников, отдал мяч в центр Эль-Мессауди. Марокканский полузащитник вторым касанием сделал ответную передачу на правый край штрафной площади, откуда Иванович пробил с ходу по воротам, и мяч, рикошетом от австрийского защитника швейцарского клуба Альберта Вальчи залетел в левый угол ворот, а «Тобол» в третьем подряд еврокубковом матче повел в счете.

Хозяева тут же после атаки по центру заработали угловой удар на левом фланге, с розыгрышем которого гости справились. Через три минуты после очередной атаки «Санкт-Галлена» Тапалов выбил мяч за лицевую линию из ног врывавшегося слева в штрафную площадь полузащитника хозяев Кристиана Витцига. И после подачи Тома от углового флага Покатилов выбил мяч кулаком из вратарской площадки за лицевую линию теперь уже на правом фланге. Еще один угловой удар заработали хозяева на 35-й минуте, после того как Стеванович, получивший передачу из центра, пробил по воротам справа с метра от линии штрафной площади, а мяч от заблокировавшего этот удар Ндиайе улетел за лицевую линию. Швейцарцы разыграли этот стандарт, и Витциг от левого угла штрафной площади сделал навесную подачу в центр вратарской площадки, откуда Стеванович в прыжке головой пробил в левый угол ворот мимо Покатилова - 1:1.

Еще через четыре минуты в ходе атаки хозяев по правому флангу защитник Исаак Шмидт, получив в штрафной площади ответный пас от Томы, сделал передачу низом на дальнюю штангу, которую в падении замкнул лучший бомбардир клуба прошлого сезона Аколо - 2:1. И, как и в первом матче в Лиге Европы, «Тобол», открыв счет, ушел на перерыв в роли догоняющего.

Подачу к воротам «Санкт-Галлена» выполняет Эдедем Эссьен / Фото instagram.com/fctobol

С первых минут второго тайма гости стали предпринимать попытки исправить ситуацию в игре. Хорошим получился выпад на 47-й минуте, после которого Иванович и Чесноков вошли с мячом в штрафную площадь, но у последнего не получился прострел с правого края. На 56-й минуте в составе гостей произошла замена, и вместо Мосиашвили на поле вышел Радослав Цонев. Костанайский клуб на некоторое время перехватил инициативу, все чаще в игру стал вступать голкипер хозяев и сборной Ганы Лоуренс Ати-Зиги, отыгравший на прошлом чемпионате мира все три матча против сборных Португалии, Уругвая и Южной Кореи, пропустив при этом семь мячей, один из которых на счету португальца Криштиану Роналду. Но в этом матче Ати-Зиги ошибок не допускал, справившись с ударами Ндиайе и Чеснокова. Заметно увеличился и темп игры. И на 73-й минуте «Тобол» ввел в игру сразу двух свежих игроков - вместо Асранкулова и Тапалова на поле вышли соответственно Руй Кошта и Жаслан Жумашев. Тут же Иванович, получив на правом краю пас от Жумашева вошел в штрафную площадь и опасно прострелил низом на Кошту, но выступавший за молодежную сборную Хорватии защитник Йозо Станич выбил мяч за боковую линию. Через три минуты после атаки гостей по левому флангу Эль-Мессауди, смещаясь в центр вдоль линии штрафной площади и дважды сыграв при этом в «стеночку» с Коштой и Жумашевым, пробил выше ворот.

К атакам «Тобола» часто присоединялся и Пап-Альюн Ндиайе / Фото instagram.com/fctobol

Казалось, что по игре гости были близки к голу. Но на 77-й минуте хозяева провели быструю контратаку по правому краю, вышедший на замену немецкий полузащитник Конрад Фабер сделал передачу в штрафную площадь также появившемуся на поле одновременно с ним шведскому нападающему Николаю Меллеру, а тот пяткой отдал мяч набегавшему Тому, пробившему от правой боковой линии вратарской площадки в дальний угол ворот - 3:1.

Буквально через две минуты Чесноков и Эль-Месаауди провели хорошую комбинацию на левом краю, после чего первый, ворвавшись в штрафную площадь, с острого угла пробил низом в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Хозяева смогли ответить на 85-й минуте, когда вышедший на замену немецкий полузащитник Лукас Гертлер неожиданно пробил справа в ближний угол ворот, но мяч пролетел над крестовиной. Правда, и Покатилов контролировал ситуацию.

Ахмед Эль-Мессауди прорывается сквозь оборону «Санкт-Галлена» / Фото instagram.com/fctobol

Через две минуты «Тобол» заработал штрафной удар недалеко от левого угла штрафной площади. Цонев со стандарта нанес прямой удар по воротам, но мяч попал в «стенку» и отлетел в центр, откуда Эссьен вторым касанием пробил по воротам. Но на этот раз мяч пролетел над перекладиной. Хозяева ответили на это опасным прострелом справа Томы. А на последней минуте основного времени Тома сделал диагональную передачу от центральной линии с правого края на ход вышедшему на замену нападающему Феликсу Мамбимби, который с линии штрафной площади пробил низом впритирку с правой стойкой ворот.

На второй дополнительной минуте Габарев с правого края со своей половины поля сделал длинный заброс в штрафную площадь хозяев на Кошту, который головой послал мяч в правый угол ворот, но Ати-Зиги в падении отбил его, а затем вторым броском и поймал. Через минуту последовал ответ хозяев, и Мамбимби на левом краю штрафной площади сделал передачу Тому, который от угла вратарской площадки пробил по воротам, но вышедший из ворот Покатилов спас команду. Тут же в составе «Тобола» произошла последняя замена - вместо Ивановича на поле вышел Бейбит Галым. Уже на 6-й добавленной минуте мяч после удара с дуги штрафной площади испанского полузащитника хозяев Хорди Кинтильи головой выбил за лицевую линию Ндиайе. Швейцарцы разыграли этот стандарт, а после подачи слева в штрафную площадь Габараев выбил мяч за лицевую линию уже справа от ворот. А после подачи Кинтильи на дальнюю штангу набежавший Вальчи в высоком прыжке послал головой мяч в сетку ворот мимо Покатилова - 4:1. И, как и в выездном матче с «Ружомбероком», «Тобол» уступил с разницей в три мяча. При этом из девяти пропущенных в двух гостевых матчах мячей, шесть залетели в ворота костанайского клуба после розыгрышей угловых ударов.

Ответная встреча пройдет в Костанае 1 августа.