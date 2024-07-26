"Тобол" не удержал победу в первом матче Лиги конференций
26 июля 2024, 09:54 | Спорт
В ночь с 25 на 26 июля костанайский "Тобол" провел первую игру второго квалификационного раунда Лиги Конференций со швейцарским "Санкт-Галленом", передает Vesti.kz.
Встреча прошла на выезде и завершилась победой швейцарцев со счетом 4:1. При этом, казахстанцы первыми открыли счет: на 28-ой минуте автоголом отметился Альберт Вальчи. В ответ хозяева забили четыре гола. Отличились Михайло Стеванович, Шадрак Аколо и Бастьен Тома. При этом точку в матче поставил Вальчи, который реабилитировался за свой просчет в начале встречи.
Ответный матч состоится 1 августа в Костанае.
Победитель противостояния в следующем раунде встретится с сильнейшим пары "Рига" (Латвия) - "Шленск" (Польша).
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