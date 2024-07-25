Об этом сегодня, 24 июля, сказал на открытии форума «Kostanay INVEST – 2024» аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Он благодарил иностранных партнеров по этому проекту за то, что от графика не отступают.

Напомнил, что соглашение о совместной работе с крупной автокорпорацией было подписано на подобном форуме в прошлом году. Тогда же были названы этапы реализации проекта.

- Работают по-корейски точно. Выражаем благодарность генеральному директору ТОО «KIA QAZAQSTAN» господину Киму Де Ки. День и ночь работают, - сказал аким области, - когда запустим завод, появится 1500 новых рабочих мест. Строится также локализационный центр по производству автокомпонентов, будут выпускаться комплектующие для легковых автомобилей: сиденья, обшивки дверей, выхлопные трубы, зеркала, бамперы. Мощность — 60 тыс. комплектующих в год. Запустить производство планируется в 2025 году. Реализация этих проектов даст возможность нашей области стать центром автомобилестроения в республике.

По словам акима, за последние два года в область привлечено более $1 млрд прямых инвестиций. 1400 иностранных компаний работают в Костанайской области, и регион приглашает новых инвесторов. Перспективные сферы: металлургия, добыча полезных ископаемых — в области около 200 свободных месторождений, переработка сельскохозяйственного сырья. В инвестиционном форуме участвовали компании, готовые вкладывать средства в эти отрасли.