Сегодня, 25 июля, в швейцарском городе Санкт-Галлене пройдет первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором встретятся местный футбольный клуб с одноименным названием и костанайский «Тобол».

В прошлом сезоне «Санкт-Галлен» на своем поле забил в ворота соперников 40 голов в 19-ти матчах / Фото fcsg.ch

Интересно, что «Санкт-Галлен» в этом году, как и Костанай, отмечает свое 145-летие, являясь старейшим клубом Швейцарии и вторым после английского «Шеффилда» на континенте. Основанный в апреле 1879 года, клуб всего дважды выигрывал золотые медали чемпионата Швейцарии - в сезоне-1903/1904 и на рубеже 21-го века в сезоне-1999/2000 и лишь по одному разу становился обладателем Кубка Швейцарии (1968/1969) и Кубка Швейцарской лиги (1977/1978).

В еврокубках «Санкт-Галлен» выступал 12 раз. А самым успешным для клуба стал сезон-2013/2014, в котором он пробился в групповой этап Лиги Европы, пройдя в плей-офф московский «Спартак». Последний раз швейцарский клуб принимал участие в еврокубках в сезоне-2020/2021.

Прошлый сезон «Санкт-Галлен» завершил национальный чемпионат на пятом месте, набрав 57 очков в 38 матчах, в которых он забил 60 мячей и пропустил 51. А в межсезонье команду возглавил экс-тренер клуба «Аугсбург» из Германии немецкий специалист Энрико Маасен. Под его руководством в стартовавшем 20 июля очередном чемпионате Швейцарии клуб провел один матч, уступив в гостях «Винтертуру» со счетом 0:1.

По версии Transfermarkt, суммарно состав «Санкт-Галлена» оценивается в 22 млн евро, что почти в три раза больше, чем стоимость игроков костанайского клуба (8 млн евро).

«Тобол» ранее уже дважды встречался в еврокубках с представителем Швейцарии, и оба раза им был «Базель». В сезоне-2005/2006 в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА костанайцы уступили швейцарцам по сумме двух матчей (0:0 - дома и 1:3 - в гостях), а в прошлом сезоне взяли своеобразный реванш, пройдя «Базель» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА (1:2 - дома и 3:1 - в гостях).

И вот сезон-2024/2025 - вновь Лига конференций УЕФА, вновь второй квалификационный раунд и вновь клуб из Швейцарии...

На состоявшейся перед первым матчем пресс-конференции наставник «Санкт-Галлена» Энрико Массен так сказал о «Тоболе»:

- Физически очень хорошая команда с хорошими игроками в нападении и на флангах. Будет тяжелая работа, но мы играем дома. Это наша первая домашняя игра в этом сезоне и моя первая игра на этом стадионе.

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев перед матчем сказал:

- Мы неудачно выступили в первом раунде Лиги конференций и поняли, что нужно прибавлять и в плане психологии, и в плане концентрации. В прошлом году мы играли со швейцарским «Базелем», но по итогам прошлого чемпионата «Санкт-Галлен» оказался в турнирной таблице выше «Базеля». Мы изучали игру «Санкт-Галлена». У нашего соперника есть свой стиль и в нападении, и обороне. И на первый матч мы подобрали стиль игры как в обороне, так и в атаке. Еврокубковые противостояния состоят из двух матчей. Команда готова к ним.

Прямая трансляция матча «Санкт-Галлен» - «Тобол» начнется в 23:00 по костанайскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «SPORT+».