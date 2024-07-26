Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры провел проверку в "Казпочте", передает Tengrinews.kz.

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"В ходе проверки выявлено более 10 тысяч фактов нерегистрации обращений, 2 тысячи фактов искажения государственной правовой статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений", - сообщает Генпрокуратура.

Установлено, что используемые "Казпочтой" правовые акты, регламентирующие порядок документирования, использования системы электронного документооборота, не соответствовали требованиям Административного процедурно-процессуального кодекса.

По результатам проверок внесено 21 представление об устранении нарушений законности, возбуждено 20 административных производств.

К дисциплинарной ответственности привлечены 48 сотрудников, к административной – 20.

"Выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, тем самым указанные уголовные правонарушения остались без учета и принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

Выявлены три факта хищения посылок и один факт хищения денег, которыми клиенты хотели оплатить коммунальные услуги. Эти факты теперь зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Это значит, что они будут расследованы.