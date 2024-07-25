Главного имама региона Бахытбека Тажимбета задержали в нетрезвом виде за рулем 23 июля в селе Бурабай возле ночного клуба. Имам свою вину во время слушаний в районном Бурабайском суде отрицал, заявив, что употребляет только кумыс.

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Однако, как говорится постановление суда, экспертиза показала, что Тажимбет был в состоянии алкогольного опьянения и на видеозаписи, которую делали во время освидетельствования и посмотрели во время процесса, экс-имам отвечал, что пил пиво.

Суд признал Бахытбека Тажимбета виновным по ч. 1 ст. 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и назначил ему 15 суток ареста, а также лишил права на управление транспортными средства на 7 лет.

Фото и фамилия имама утром 25 июля на сайте Духовного управление мусульман Казахстана отсутствовали. В самом ДУМК заявили, что Тажимбет уже уволен с должности главного имама Костанайской области. Там отметили, что лица, грубо нарушающие правовые нормы и религиозную этику, не имеют морального права работать в религиозной сфере.

- Духовное управление мусульман Казахстана с большим сожалением воспринимает произошедшее и приносит извинения мусульманам всей страны, - говорится в сообщении ДУМК.

На сайте Костанайской областной мечети «Марал Ишана» Тажимбет пока еще значится главным имамом. Там сказано, что Бахытбек Тажимбет родился в 1983 году в Кызылординской области, в Жанакорганском районе. Обучался в медресе в Туркестане, Шымкенте и Алматы. Позже проходил обучение у муфтията Стамбула. 12 ноября 2015 года был назначен имамом-представителем по Костанайской области и главным имамом Костанайской областной мечети «Марал Ишан».