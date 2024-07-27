Последние 5 лет Светлана ПЫЖОВСКАЯ, известный в Костанае парикмахер-универсал, живет и работает в Бухаресте. Недавно она посетила Костанай, что дало возможность «НГ» встретиться и задать соотечественнице несколько вопросов.

Знала где, сколько и как

- Когда ты жила в Костанае, у тебя была крыша над головой, любимая работа парикмахера, толпы клиентов, которые записывались к тебе за месяц, высокие заработки, благодаря которым раз в год ты могла отдыхать в Италии и ни в чем себе не отказывать. Что заставило тебя отказаться от всего этого и отправиться с дочерью и двумя кошками в Бухарест?

Светлана Пыжовская на открытии бюста Абаю в Бухаресте

- Если честно, захотелось новых ощущений, возможности реализовать себя в другой стране, на новом месте. Ну а подстраховкой послужило то, что там, в авторитетной бизнес-компании, работали мои близкие друзья, которые подготовили почву для моего приезда. То есть я с дочкой и кошками не ехала в никуда. Я знала, где мы будем жить, где и сколько я буду зарабатывать, знала, что дочь продолжит обучение в русской школе при российском посольстве.

- И каковы были первые впечатления?

- Ну, Европой меня не удивишь, я и до Бухареста там бывала неоднократно. Но здесь друзья так тепло встретили, как будто только нас и ждали. Сначала очень вкусно накормили в молдавском ресторане, потом я работала с клиентами, а после нас пригласили на концерт. Кстати, все клиенты были русскоговорящие, с некоторыми дружу и по сей день. А еще сразу же бросилось в глаза то, что здесь множество исторических зданий прошлых веков очень интересной архитектуры, и то, что Бухарест, ну, просто утопает в зелени и цветах.

- Насколько мне известно из твоих слов, через полтора года твоей румынской жизни в том месте, где ты работала, произошли сокращения, ты осталась без работы, тебе перестали оплачивать аренду квартиры… Почему ты осталась?

- Конечно, прежде всего держала школа, где училась дочь Даша. Это русская школа при российском посольстве с отличными учителями, традициями, очень теплым доброжелательным отношением и учащимися из 15 стран. Причем здесь учились не только дети из семей дипломатов, но и самые обычные. Встретили дочь там как родную, с любовью пестовали, отучиться к тому времени она успела только полтора года. А мне очень нравилось то, что Даше прививали там истинные, а не ложные ценности, заложили в ней крепкий стержень духовности, за что я очень благодарна этой школе.

- Безработный период оказался нелегким?

- Это было время пандемии, салоны сферы услуг в Бухаресте закрывались повсеместно, но мне выплатили хорошую компенсацию, которая позволила вдвоем с дочерью терпимо прожить без заработков 4 месяца, не потерять хорошую арендованную квартиру и найти новое место работы.

Их нравы

- Знаю, что почти 90% населения Румынии - православные христиане. Насколько религиозны румыны?

- Очень религиозны. Православные храмы, церкви здесь буквально на каждом шагу. Говорят, только в Бухаресте их 300. Едешь в трамвае мимо церкви, и обязательно все как один румыны начинают креститься. А церквей, они говорят, так много для того, чтобы не было отговорок их не посещать, храмы постоянно напоминают о себе. Есть здесь, конечно, и ЛГБТ-сообщество, которое время от времени устраивает парады в Бухаресте, но интересно то, что после каждой такой акции появляется священник, который «очищает» эти улицы от скверны, а потом по ним же организуется шествие тех, кто проповедует иные ценности. И таковых в сотни, в тысячи раз больше. А среди ценностей очень значимы культ семьи и культ детей. Выходят целыми семьями на такие грандиозные шествия. Кстати, я заметила, что детьми здесь больше занимаются отцы: гуляют, играют, постоянно возятся со своими чадами.

Март 2024 года, Бухарест отмечает Наурыз большим концертом

- Румыния - страна ЕС, поддерживающая позицию Евросоюза по отношению к нынешней российско-украинской ситуации. Ты как-то ощутила на себе этот конфликт?

- Да. Когда закрылась наша любимая школа при российском посольстве в связи с требованием Румынии значительно сократить штат российской дипмиссии. Даша тогда только перешла в 9-й класс. Надо было думать, где ей учиться дальше. Она хорошо владеет английским, но английские школы нам не по карману. Есть хорошие бесплатные румынские школы, но, чтобы учиться в них, надо знать румынский. В итоге определила ее в итальянскую школу, где она вот уже год проучилась. Школа частная, год обучения стоит 5 тысяч евро + 500 евро административный взнос. Конечно, этот переход был очень нелегким для нее: новое окружение, требования, учителя, система обучения, предметы. Она там даже латынь осваивает. Преподавание ведется на итальянском языке, и эта школа - двенадцатилетка.

- Сколько нужно евро, чтобы мигранту сносно прожить в Бухаресте, ну, скажем, месяц?

- Думаю, что одному человеку можно уложиться в 1 000 евро, если жить очень-очень умеренно и арендовать недорогое жилье. Но, если ты имеешь в месяц полторы тысячи евро, можно себе позволить даже путешествовать. Одна из моих подруг живет здесь с шестилетней дочерью, снимает квартиру за 450 евро и в месяц зарабатывает 1 000. Им, конечно, тяжеловато. А месячная стоимость аренды добротной большой однокомнатной квартиры в хорошем районе - 800 и выше евро. Кстати, в реальной жизни в ходу здесь не евро, а национальная валюта - рона или лея. В магазинах, кафе, в транспорте - везде расчеты ведутся в ронах. Но при необходимости роны по курсу можно легко обменять на евро, доллары или иные валюты.

Безопасно, но дорого

- Что, на твой взгляд, особенно хорошо там?

- Природа и мягкий климат: все цветет, благоухает почти круглый год. Даже зимой много зелени. Очень красивая историческая часть города. Знаю, что когда-то Бухарест называли маленьким Парижем. Очень все ухожено, аккуратно, чисто, нет заброшенных пустырей, недостроев, загаженных логов. Множество парков, скверов, аллей. Что еще? Высокая степень безопасности. Можно спокойно гулять по паркам ночами - никто не будет приставать. Я даже за 16-летнюю дочь не переживаю, если она где-то допоздна задерживается с подружками.

В японском саду Бухареста цветет сакура

- А что лучше здесь, в Казахстане, в Костанае?

- Услуги. Парикмахерские, маникюр, педикюр, макияж. Почему-то румыны не могут обслужить клиента так, чтобы он был доволен. В Бухаресте предпочитают в этих сферах русских мастеров.

А еще здесь, в Костанае, я наконец-то удалила больной зуб, сдала кучу анализов, с дочкой были на приеме у нескольких врачей. Там мне все это обошлось бы во много раз дороже.

- Какое сейчас в Бухаресте отношение к русским?

- Очень толерантное. Я с румынами объясняюсь с помощью бытовых фраз на ломаном румынском, и они сразу понимают, что я русская. Но никаких выпадов недоброжелательности в мой адрес ни разу не было. Наоборот, удивительно, но здесь, как, впрочем, и в Европе, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию, один из трендов - спрос на все русское: специалистов, кухню, искусство… А Дашины учителя-итальянцы открыто выражают восторг от русской классики - Пушкина, Достоевского.

- Ну а казахстанкой ты себя ощущаешь?

- Конечно. Начиная с того, что в дни казахстанских праздников мы с Дашей по приглашению обязательно посещаем наше казахстанское посольство, и заканчивая тем, что среди моих клиентов много казахстанцев. В марте были с Дашей на замечательном концерте в честь Наурыза. Причем программу готовили и представляли сразу 6 стран: Казахстан, Турция, Туркменистан, Иран, Индия, Румыния. Ну и конечно, благодаря Интернету я всегда в курсе того, что происходит в моем родном Костанае. Вот вместе с вами не так давно очень переживала в связи с тем, что творил тобольский паводок.

- Каким ты видишь свое будущее?

- Если честно, пока я об этом не думаю. Даше еще три года учиться. Ну а потом время покажет.

- А в Костанай когда в следующий раз?

- Сразу же, как только насобираю 2 000 евро…

Фото из личного архива Светланы ПЫЖОВСКОЙ