Свой день рождения, 70 лет, АО «ССГПО» отмечало 20 июля. Грандиозный праздник рудничанам обещали еще год назад. Мол, не ждите ничего особенного на 69 лет, а вот к круглой дате подготовка будет на высшем уровне. Ничего нового в итоге придумать, видимо, не удалось. Концерт, подарки и салют - традиционное трио. Зато какой масштаб! Если дарить, то автомобиль, если концерт, то на огромной сцене с именитыми звездами. Вложились в понты.

Певица Назима - единственная, кто спустился со сцены и приблизился к фанатам в первом ряду

«Стальной характер»

Праздничную программу разделили на две части. Утром в парке «Достык» аниматоры развлекали детей, а позже их сменили силачи. Турнир по силовому экстриму «Стальной характер» проводили во время празднования Дня города, хотя долгое время он отмечался в один день с профессиональным праздником металлургов. В этот раз соревнования посвятили 70-летию ССГПО. За титул самого сильного сражались не просто силачи из разных городов, а представители АО «Качары руда», ТОО «Трансремонтвагон» и АО «ССГПО». Все они входят в группу компаний ERG, которая подготовила для чемпионов денежные призы - от 100 000 до 300 000 тенге.

- Мы уже в который раз проводим наш турнир, сегодня он в рамках Дня металлурга, - рассказал «НГ» организатор турнира Максим ФРОЛОВ. - Пригласили специального гостя из Астаны, пригласили работников ССГПО и всех желающих. В программе - обычные вещи, которые рудничане делают на работе: гнут пруты, кантуют баллоны, тягают тяжелые предметы.

Столичный гость Тимур СПАТАЕВ привез в Рудный огромный меч весом 25 кг. Его поднять-то не просто, но участникам турнира и зрителям предлагалось продержать меч на вытянутой руке. Рекорд Казахстана - 45 секунд. Участники из числа зрителей едва поднимали меч. В итоге дольше всех продержался Максим Фролов. Он сумел удержать в руке меч в течение 28 секунд. До рекорда страны не дотянул, но был признан сильнейшим рудничанином.

Максим Фролов удержал меч весом 25 кг в течение 28 секунд

- Я давно не поднимал таких тяжестей, но решил попробовать, - говорит Фролов. - Я, если честно, был удивлен. Думал, что действующие спортсмены побьют мой результат. Но пока результат Рудного - 28 секунд.

В качестве награды Фролову вручили медаль.

Награды и подарки

Награды раздавали и на официальной части праздника, которая стартовала в 17 часов на центральной площади. Государственные награды вручал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ:

- ССГПО - это труд множества людей, которые, так или иначе, приняли участие в достижении успехов комбината. Здесь сегодня трудятся более 10 000 человек. Сотни молодых людей продолжают пополнять коллектив, поэтому, конечно, важно создавать для них условия. Мы знаем, что в ССГПО уделяют большое внимание социальной ответственности. Предприятием построены Ледовый дворец, плавательный бассейн, разные спортивные площадки. За их счет ремонтируют дороги, улучшают обеспечение колледжей, а в этом году на средства ССГПО ведется строительство школы на 1 200 мест. Таких примеров много.

Аксакалов всячески хвалил объединение и вновь напомнил о планах по строительству завода по производству горячебрикетированного железа. Шестиминутную речь главы региона рудничане слушали как фоновую музыку. Зато аплодировали, когда он награждал работников ERG орденами «Еңбек Даңқы» различной степени. Среди номинантов: дробильщик Болат Ермагамбетов, начальник железнодорожного цеха Александр Киселев, водители Салимжан Саржанов и Таскаир Тайтинов, крепильщик Бекетай Жеткергенов, начальник участка горно-дорожных машин ССГПО Алибек Новотеев, модельщик Оксана ЯНТУРИНА.

Оксана Янтурина: «О том, что меня наградят, сообщили за день до концерта»

- Я работаю в литейном цехе ТОО «МехЛитКом» в Житикаре, - рассказала «НГ» Янтурина. - Мы изготавливаем детали из пенопласта, которые потом заливают горячим металлом. О том, что меня наградят, мне сообщили за день до концерта. Срочно приехали в Рудный. Я работаю уже 16 лет. Люблю свой город, свой завод. У меня нескучная работа, она очень разнообразная.

Машины для 10 работников ССГПО подогнали прямо на центральную площадь

За дорогие подарки отвечало руководство юбиляра. Несколько семей металлургов получили сертификаты на покупку жилья на льготных условиях. Для этого ERG заключила трехсторонний меморандум с акиматом Костанайской области и «Отбасы банком». На городской сцене выдали 10 таких сертификатов. Всего же в программе должны участвовать около 100 семей.

То, что в программе значилось как «автопарад», оказалось лишь частью церемонии награждения. Ключи от новых автомобилей вручали прямо на центральной площади. Туда же пригнали и сами автомобили. На них же новые владельцы и уехали с площади. В комментариях спрашивали, кто же счастливый обладатель городского транспорта. Мы посмотрели список и не увидели каких-то известных фамилий. Среди награжденных - машинисты экскаватора, тепловоза и буровой установки, начальник смены транспортного цеха, крепильщик шахты «Соколовская», плавильщик металлов.

Генеральный директор ERG Серик ШАХАЖАНОВ на сцене подарил ССГПО сертификат на приобретение лед-экрана.

Сертификат на покупку лед-экрана вручили руководителю ССГПО

- Какой юбилей без подарка? - сказал Шахажанов. - Я вручаю сертификат на приобретение лед-экрана. Хочется пожелать, чтобы на этом экране были отражены все наши победы. И хотел бы обрадовать всех евразийцев. Только что я общался с нашим акционером, где был задан вопрос о строительстве базы отдыха, который мы никак не могли решить. И сегодня нам дано поручение эту базу отдыха построить для наших сотрудников. Сертификат мы не успели распечатать. Но устно я передаю и под запись камер обещаю - базу отдыха построим.

Лед-экран директор железорудного дивизиона Сергей Напольских обещал установить возле КРЦ «Горняк».

Спустилась только Назима

С лед-экранами, к слову, получился небольшой конфуз. На Дне металлурга действительно установили огромную сцену. Такой в Рудном еще не было. Но к этой сцене не прилагались экраны, которые обычно устанавливают для наилучшего обзора с дальних концов площади. Решили обойтись теми лед-экранами, что в течение года стоят на центральной площади. Идея себя не оправдала - экраны полосили, а качество картинки оставляло желать лучшего.

Экраны транслировали происходящее на сцене с помехами

Хорошо, что на концерте главное - не видеть, а слышать. Ведь почти весь вечер на сцене выступали приглашенные звезды. Не одна, не две. А целых 5 представителей казахстанской эстрады.

Первые ряды заполонили школьники и студенты. Судя по всему, им исполнители и их песни хорошо были знакомы. Открывал программу певец Казыбек Курайыш с лиричными песнями. Его фанатов видно издалека, тем более что некоторые пришли на концерт с плакатами.

Айдана Уралбаева пришла на концерт с плакатом для любимого певца

- Плакат нарисовала перед концертом, - рассказала «НГ» студентка КРУ им. Байтурсынова Айдана УРАЛБАЕВА. - Мне нравятся все его песни, но на плакате название самой любимой. Я очень хотела, чтобы он ее спел. И он сделал это! Поэтому я реально очень рада.

Мирас Жугунусов несколько минут пел с рудничанами акапельно

Увидев, что на одной из песен к Казыбеку Курайышу подпевает другой гость, певец Мирас Жугунусов, публика тут же взрывается в овациях. Мираса рудничане тоже встретили тепло. В какой-то момент возникли технические сложности, так Жугунусов пел с рудничанами акапельно. Музыкант запевал первую строчку, а зрители пели три оставшиеся.

Казахстанский рэп-исполнитель Асхат Рысбков, выступающий под псевдонимом V $ X V Prince (Асха Принц), популярность обрел в Интернете. Поэтому неудивительно, что его появление в Рудном воодушевило в основном подростков. Читал рэп под видео своих же клипов. Модно, стильно, молодежно, но вряд ли запомнится надолго.

Завершали программу действительно известные в Казахстане артисты. Певица Назима появилась на сцене в ослепительном белом платье.

Певица Назима приехала в Рудный с новой песней «Любовь внутри»

- Улови мой южный акцент, Назима здесь, это Шымкент, 13 номер - это Блэк Стар! Это лютый стафф, это Казахстан, детка, - проговаривает Назима строчки из своей самой известной песни Real One.

Профессионального артиста видно сразу - четкие и выверенные движения. Назима оказалась единственной, кто не побоялся спуститься со сцены и подойти поближе к своим фанатам.

- Так вас много! Давно я у вас не была, - обратилась к рудничанам Назима. - Как концерт? Классно? Поздравляю вас с Днем металлурга. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви. Я приехала поднять вам настроение. Вы готовы с нами танцевать? Дайте шуму!

Назима привезла в Рудный не только свои популярные хиты, но и новинки.

- У нас выйдет новый релиз, который называется «Любовь внутри», - сказала певица. - Мне очень бы хотелось донести до людей этой песней, что нужно обращаться к себе, любить себя, никогда не отчаиваться и верить в свои мечты. Что бы ни случилось, у вас все получится, я в это верю. Давайте кайфанем под новый летний трек.

«Главный женоненавистник»

Последним выступал певец Jah Khalib. Его появление в списке звездных гостей оказалось самым обсуждаемым. Дело в том, что в одном из подкастов в 2022 году певец заявил, что спокоен за свою жену, так как она «правильно одевается и не провоцирует мужчин на животный взгляд». Его слова активно цитировали во время рассмотрения дела Куандыка Бишимбаева, убившего свою супругу Салтанат Нуркенову. Поэтому в комментариях под анонсом его выступления многие пользователи призывали отменить выступление артиста, многие советовали ему «правильно одеться». На само выступление противники певца, по всей видимости, не пришли, ну или, по крайней мере, не проявили себя. Зато сам певец даже не попытался обойти высказываемые в его адрес претензии.

Большинство зрителей в первых рядах - подростки и студенты

На сцену Jah Khalib вышел под трек «Если че, я Баха», в котором буквально поется про «мужской мир», о чем девочка не должна забыть. А анонсируя песню «Доча», певец и вовсе назвал себя «главным женоненавистником страны».

- Я люблю тебя, Баха! - выкрикнул кто-то из рудничан.

- От души, братан, я вас тоже люблю! - ответил Jah Khalib. - Я всех люблю, всех людей. Ко всем нужно хорошо относиться. Я, как самый главный женоненавистник этой страны, на этот момент... хочу спеть очередную песню о любви, о семье и о добре. Как отец уже двух дочерей, хочу посвятить эту песню всем детям, девочкам, женщинам. Знайте, мы вас любим, уважаем и готовы защищать... Если вы будете рядом с нами и нас поддерживать. Рудный, вы готовы?

Какой-то видимой негативной реакции его слова не вызвали у зрителей. Артист выступал и даже общался с подошедшим к сцене руководством юбиляра.

А завершился концерт большим и ярким салютом. 7 минут в небо выстреливали разноцветные фейерверки. Получилось действительно красочно.

На следующий день аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на аппаратном совещании поблагодарил всех, кто участвовал в организации праздника, а также рассказал, что после торжеств с площади вывезли около 100 кубов мусора.

- Сразу после салюта около 60 сотрудников ТОО «Рахат-2018» приступили к уборке площади, - сообщил аким города, цитату которого приводит ИА «Город», - до 3 часов ночи было вывезено около 100 кубов мусора. В остальном же хочу отметить сознательность наших граждан: не ломали скамейки и урны, не повреждали зеленые насаждения, лишь незначительно вытоптана трава и примяты цветы на клумбах.

А еще Ионенко на том же совещании сообщил, что 24 августа рудничане отметят День города. Подробностей пока не раскрывают, но, по словам градоначальника, договоренности с артистами уже достигнуты.

Фото Георгия ГОВОРОВА